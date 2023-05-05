Общество

Александр Котов: Мужество героев войны – эталон патриотизма для всех поколений

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил ветеранов и жителей Псковской области с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Праздник Великой Победы всегда был и навсегда останется священным днём национальной скорби и национальной славы. 9 мая 1945 года – дата, которая не только ознаменовала окончательный разгром немецко-фашистских войск, но и стала на все последующие годы определяющей вехой в судьбе нашей страны и народа», - отметил он.

«Мужество и преданность Родине героев Великой Отечественной войны являются эталоном патриотизма для всех поколений жителей России – по их ратным, трудовым и человеческим подвигам мы сверяем наши мысли и поступки, - подчеркнул Александр Котов. - Эта преемственность даёт нам уверенность в собственных силах и гарантирует сохранение благодарной памяти потомков о тех, кто сокрушил нацизм и завоевал Великую Победу. С праздником! С Днём Победы!»