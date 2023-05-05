Александр Козловский: На подвигах Героев Великой Отечественной войны воспитывалось несколько поколений

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил жителей региона с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с одним из самых важных праздников нашей страны и праздником многих поколений – с Днем Победы! Великая Победа – это наша история, это те страдания и доблесть, через которые прошла каждая советская семья, это радость со слезами на глазах. На подвигах Героев Великой Отечественной войны воспитывалось несколько поколений. Рассказы о доблести и славе советского солдата многие из вчерашних школьников, как реликвию, уже передают своим детям. На подвигах героических предков выросли и сегодняшние Герои – офицеры и солдаты, принимающие участие в специально военной операции», - отметил Александр Козловский в своем Telegram-канале.