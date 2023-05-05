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Общество

Воины Псковского гарнизона встретили День Победы торжественным маршем

09.05.2023 12:45|ПсковКомментариев: 0

Псковская область встретила 78-ю годовщину Великой Победы торжественным маршем войск Псковского гарнизона. В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, официальные лица и почетные гости, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Перед стройными рядами военнослужащих знаменная группа пронесла главный символ праздника — копию Знамени Победы, а также государственный флаг Российской Федерации.

К ветеранам, военнослужащим и жителям Псковской области обратился губернатор региона Михаил Ведерников, особо подчеркнув важность Дня Победы для каждого человека.

«Из года в год мы с благодарностью вспоминаем имена защитников и освободителей, партизан и подпольщиков, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны — всех тех, кто внес свой вклад в Великую Победу и восстановил страну из руин», — отметил Михаил Ведерников.

В рамках мероприятия глава региона вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.

Врио начальника Псковского территориального гарнизона, обращаясь к участникам торжественного марша и ветеранам, отметил, что военнослужащие в наши дни повторяют подвиг дедов и прадедов, избавивших мир от фашизма. «Победа будет за нами!» — подчеркнул он.

Торжественным маршем в едином строю прошли воины Псковского гарнизона, пограничники, кадеты, юнармейцы и воспитанники патриотических организаций. Оркестр соединения ВДВ представил плац-номер для гостей.

Перед праздничным построением губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и другими официальными лицами возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове. Они отдали дань памяти тем, кто пожертвовал собой во имя защиты Родины.

Ряд знаковых мероприятий прошли в преддверии памятной даты. Целая огненная картина была создана в Пскове из 2 тыс. свечей в честь тех, кто ковал Великую Победу — таким образом регион принял участие во всероссийской акции «Свеча Победы».

Продолжается работа по увековечиванию памяти солдат, павших на полях Великой Отечественной войны. Накануне Дня Победы в Себежском районе вблизи деревни Александрово прошла региональная «Вахта памяти». Она объединила более 200 поисковиков. В этом месте шли ожесточенные бои, благодаря кропотливой работе удалось поднять останки 123 бойцов. Среди них были установлены личности двух красноармейцев: Петра Голобородько и Василия Крутикова.

Церемония перезахоронения в рамках областной «Вахты памяти» состоялась в деревне Старицы. Земле преданы останки более 130 бойцов. 

На районную «Вахту Памяти» в Невельский район прибыли более 150 поисковиков. Они обнаружили останки более 20 бойцов. Имена двух солдат — Ивана Бабкина из Республики Башкортостан и Александра Налескина из Пермского края — установлены благодаря именным капсулам. Еще три идентификационные записки предстоит расшифровать.

Перезахоронение воинов состоялось в деревне Турки-Перевоз.

В деревне Кузнецовка Себежского района появился новый знак в память о героях, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны. К мероприятию присоединились участники автопробега «Дорогами войны — дорогами Победы» из Республики Беларусь.

В Псковской области продолжают появляться «Сады памяти». Вместе с родственниками участников СВО губернатор Михаил Ведерников посадил лиственницы на месте воинского захоронения бывшего концентрационного лагеря «Шталаг-372» в Пскове. В ближайшее время около 50 елей посадят у монумента «Знамя Победы» недалеко от себежского поселка Идрица.

В Пскове, Великих Луках, районах области проходили концерты во дворах домов участников Великой Отечественной войны. 

В День Победы памятные мероприятия продолжатся. Так, например, в Псковском музее-заповеднике можно бесплатно посетить экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». В Великих Луках пройдет конкурс военно-патриотической песни «Битва хоров: Во имя Победы!» с массовым исполнением песни «День Победы», а также откроется выставка «Традиция подвига. Герои среди нас». В городах и муниципалитетах области также запланированы концертные программы и спортивные мероприятия.

Теги: #день Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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