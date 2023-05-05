Борис Елкин: День Победы близок каждой семье

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил жителей областного центра с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Город воинской славы Псков отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. День Победы близок каждой семье. Сегодня мы вспоминаем тех, кто выстрадал и заслужил эту Великую Победу. Кто подарил нам жизнь, пожертвовав своей. Кто вынес тяготы войны и навсегда остался верен своей Родине. Мы гордимся поколением Победителей и бережно храним о них память!» - отметил он в своем Telegram-канале.