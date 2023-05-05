Общество

Георгиевские ленточки раздали жителям Пскова

Активисты «Единой России» и «Молодой гвардии ЕР» раздали Георгиевские ленточки жителям города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР

«Память о Великой Победе жива! Её невозможно переоценить и невозможно измерить, она внутри каждого человека, она будет вечной!» – отметил член регионального политсовета партии «Единая Россия» Юрий Павлов.

«Георгиевская лента – это знак памяти Победы в Великой Отечественной войне. Сохранение Отечественной истории – это первостепенная задача для нас всех, так как без знания истории у нас не будет будущего», – подчеркнул руководитель аппарата регионального отделения «Молодой гвардии» Василий Григорьев.