Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
перерасчет платы за СОИ
построй дом своей мечты
кто придет работать в больницы региона?
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
Труд без рисков
«Истфакт» Два капитана
«Опальное» время
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Топ учебных заведений
Господин Рейтингомер
Оазис здоровья под Псковом
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
новые скверы
девять лет за подснежники
маршруты силы
 
 
 
ещё Общество 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать 09.05.2023 18:420 Активисты регионального отделения «Движения первых» взяли интервью у ребенка войны 09.05.2023 18:260 «Подстрочник»: Наталья Исакова о сохранении и популяризации достоверной истории. ВИДЕО 09.05.2023 18:100 Георгиевские ленточки раздали жителям Пскова 09.05.2023 17:330 Владимир Воробьев о патриотическом воспитании молодежи и депутатской деятельности 09.05.2023 17:130 Наталья Исакова поделилась планами по работе в Общественной палате РФ
 
 
 
Самое популярное 02.05.2023 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать 04.05.2023 14:0410 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 02.05.2023 07:380 День памяти блаженной Матроны Московской отмечают православные
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Активисты регионального отделения «Движения первых» взяли интервью у ребенка войны

09.05.2023 18:42|ПсковКомментариев: 0

Активисты регионального отделения «Движения первых» взяли интервью у ребенка войны Евгенией Ткачевой 1939 года рождения, сообщается в группе отделения в социальной сети «ВКонтакте».

«В этот день, 9 мая, мы не хотим говорить о кровавых боях, мы хотим сказать спасибо нашим героям! Они были готовы пойти в атаку, зная, что могут не вернуться, их дети и семьи были теми, для кого они хотели жить, а для некоторых источником сил был лишь кусочек хлеба», - говорится в сообщении.

«Движение первых» помнит и чтит память о защитниках Великой Отечественной Войны.

Теги: #день Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 293 человека
09.05.2023, 18:420 Активисты регионального отделения «Движения первых» взяли интервью у ребенка войны 09.05.2023, 18:260 «Подстрочник»: Наталья Исакова о сохранении и популяризации достоверной истории. ВИДЕО 09.05.2023, 18:100 Георгиевские ленточки раздали жителям Пскова 09.05.2023, 17:500 Три автомобиля попали в ДТП на Крестовском шоссе в Пскове
09.05.2023, 17:330 Владимир Воробьев о патриотическом воспитании молодежи и депутатской деятельности 09.05.2023, 17:130 Наталья Исакова поделилась планами по работе в Общественной палате РФ 09.05.2023, 16:500 Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области 09.05.2023, 16:190 Николай Козловский: 9 мая – священная дата для всех граждан России
09.05.2023, 16:000 Музей оккупации Псковской области уже посетили порядка четырех тысяч человек 09.05.2023, 15:390 Псковичи успешно выступили на открытых соревнованиях по танцам с собаками в Петербурге 09.05.2023, 15:190 Два автомобиля столкнулись у торгового центра в Пскове 09.05.2023, 15:000 Борис Елкин: День Победы близок каждой семье
09.05.2023, 14:451 «Гайд-парк»: Владимир Воробьев о патриотизме и депутатской деятельности. ВИДЕО 09.05.2023, 14:231 Праздничный концерт «Встречаем Победу» состоялся в псковском Доме офицеров 09.05.2023, 14:050 Открытки, письма и фотографии принимает от населения псковский архив 09.05.2023, 13:503 В Таллине российские дипломаты возложили венок к «Бронзовому солдату»
09.05.2023, 13:300 Пропавшего в прошлом году великолучанина разыскивают полицейские 09.05.2023, 13:152 Появится ли в Пскове кадетский корпус, рассказал Владимир Воробьев 09.05.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с директором псковского госархива Натальей Исаковой 09.05.2023, 12:450 Воины Псковского гарнизона встретили День Победы торжественным маршем
09.05.2023, 12:342 В российском регионе 17 человек отравились шаурмой 09.05.2023, 12:140 Фотографии довоенного «Михайловского» экспонируют в Петербурге 09.05.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Владимиром Воробьевым 09.05.2023, 11:550 Председатель Псковского облсовпрофа: Ветераны - это наша гордость и история
09.05.2023, 11:480 Министр здравоохранения России рассказал о состоянии Прилепина 09.05.2023, 11:300 «Подстрочник»: Наталья Исакова о сохранении и популяризации достоверной истории 09.05.2023, 11:270 Путин: Против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность 09.05.2023, 11:070 Александр Козловский: На подвигах Героев Великой Отечественной войны воспитывалось несколько поколений
09.05.2023, 11:010 Работу над приквелом «Игры престолов» приостановили из-за забастовки сценаристов 09.05.2023, 10:420 «Гайд-парк»: Владимир Воробьев о патриотизме и депутатской деятельности 09.05.2023, 10:240 Михаил Ведерников поздравил ветеранов и жителей Псковской области с Днем Победы 09.05.2023, 10:080 Двух детей сбила Toyota у автобусной остановки в Псковской области
09.05.2023, 09:510 Нетрезвого водителя остановили полицейские в Острове 09.05.2023, 09:380 Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове. ФОТО 09.05.2023, 09:350 Названы преимущества и недостатки паевых инвестиционных фондов 09.05.2023, 09:210 Александр Котов: Мужество героев войны – эталон патриотизма для всех поколений
09.05.2023, 09:000 Нарушившего миграционное законодательство иностранца выявили в Псковской области 09.05.2023, 08:410 Психолог назвала основные причины появления любовниц у мужчин 09.05.2023, 08:191 Рекордный интерес к недвижимости фиксируют в России 09.05.2023, 08:001 День Победы празднуют в России 9 мая
09.05.2023, 00:010 Россиянам объяснили, почему частая доставка еды на дом вредна для фигуры 08.05.2023, 23:560 20 команд приняли участие в турнире «Локобол – 2023» в Пскове 08.05.2023, 23:240 Двое детей пострадали при ДТП в Острове 08.05.2023, 23:190 Хоккейный турнир «Приз закрытия сезона» пройдет в Пскове
08.05.2023, 22:580 Мужчина получил травмы при падении с железнодорожного моста в Дно 08.05.2023, 21:585 Псковичи планируют отжаться более 25 тысяч раз в честь Дня Победы 08.05.2023, 21:360 Более 300 человек покусали клещи в Псковской области с начала сезона 08.05.2023, 21:130 Цветы к Могиле неизвестного солдата возложили в Пскове
08.05.2023, 20:570 Памятный обелиск восстановили в бежаницкой деревне Фишнево 08.05.2023, 20:360 Самые полезные виды мяса для шашлыка перечислила врач 08.05.2023, 20:250 Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в Островском районе 08.05.2023, 20:140 Экстренные номера телефонов напомнили псковичам
08.05.2023, 19:560 Всероссийские соревнования по брейкингу прошли в Пскове 08.05.2023, 19:330 Победителя «Диктанта Победы» из Пскова наградили в Москве 08.05.2023, 19:140 Фигурист Костомаров опубликовал первое сообщение после госпитализации 08.05.2023, 18:550 Пригласительные билеты на хоровой фестиваль выдают в Пскове
08.05.2023, 18:350 Военные следователи возложили цветы к памятнику освободителям города Пскова 08.05.2023, 18:140 В пушкинском Тригорском можно познакомиться с историей экранизации «Капитанской дочки» 08.05.2023, 17:550 Два дня остается у псковичей для просмотра мультимедийного спектакля про княгиню Ольгу 08.05.2023, 17:340 Россиян научили худеть на даче
08.05.2023, 17:142 «Постскриптум»: Последствия атаки дронов на Кремль, 9 мая в сокращенном варианте и новшества ипотеки. ВИДЕО 08.05.2023, 16:550 Псковские гребцы успешно выступили на 55-ой регате памяти купца Никитина в Твери 08.05.2023, 16:340 Солистка Мариинского театра Мария Баянкина снова выступит на «Лавандовой ночи» в Пскове 08.05.2023, 16:140 Необычные способы избавиться от головной боли назвала врач
08.05.2023, 15:541 До +20°C прогреется воздух в Псковской области 9 мая 08.05.2023, 15:353 Псковские юнармейцы провели акцию «Парад у дома ветерана»   08.05.2023, 15:170 «ГорДозор»: Окончание отопительного сезона. ВИДЕО 08.05.2023, 14:590 Концерт органной музыки состоится в Пскове 14 мая
08.05.2023, 14:380 Псковички привезли десять медалей с международного турнира по воздушно-силовой атлетике 08.05.2023, 14:195 Росгвардейцы поймали псковича на краже косметики 08.05.2023, 13:580 Реставрацию Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря завершат в июле 08.05.2023, 13:400 Рейтингомер: лишний человек, нелепый пиар флешмоба и «Эх раз, да еще раз, да еще 116 раз». ВИДЕО
08.05.2023, 13:190 Бобры организовали столовую в Полистовском заповеднике. ФОТО 08.05.2023, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 08.05.2023, 12:550 Вечный огонь подключили к сетевому газу в городе Дно 08.05.2023, 12:470 Омбудсмены Рязанской и Псковской областей обсудили актуальные вопросы защиты прав граждан
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru