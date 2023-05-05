Общество

Активисты регионального отделения «Движения первых» взяли интервью у ребенка войны

Активисты регионального отделения «Движения первых» взяли интервью у ребенка войны Евгенией Ткачевой 1939 года рождения, сообщается в группе отделения в социальной сети «ВКонтакте».

«В этот день, 9 мая, мы не хотим говорить о кровавых боях, мы хотим сказать спасибо нашим героям! Они были готовы пойти в атаку, зная, что могут не вернуться, их дети и семьи были теми, для кого они хотели жить, а для некоторых источником сил был лишь кусочек хлеба», - говорится в сообщении.

«Движение первых» помнит и чтит память о защитниках Великой Отечественной Войны.