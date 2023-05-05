Общество

Торжественный митинг состоялся в Хилово

Праздничный митинг, посвященный Дню Победы, состоялся в деревне Хилово Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: Псковский облсовпроф

В ходе торжественного мероприятия жители деревни Хилово, сотрудники профсоюзного санатория и гости почтили память павших героев, вспомнили тех, кто отвоевывал родную землю и работал ради победы в тылу.

«С большой радостью поздравляю вас с Днем Великой Победы! Этот праздник действительно со слезами на глазах. День, когда мы преклоняем головы перед героями, которые спасли нам жизни, которые спасли весь мир от фашизма. В нас с вами течет кровь победителей», - поздравил в своем выступлении председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.