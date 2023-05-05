Общество

Росгвардейцы почтили память участников Великой Отечественной войны в Пскове

Росгвардейцы во главе с начальником регионального управления Росгвардии полковником полиции Игорем Ивановым возложили цветы к памятному знаку, установленному в Пскове в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«8 июля 1941 года перед саперами стояла задача после переброски войск через реку Великую взорвать мост. Пока группа саперов занималась минированием моста, по немцам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе, и с бронепоезда. В то время, они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост», - напомнили в пресс-службе.

Саперам успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его немцами, добавили в ведомстве.