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Общество

Акцию «Георгиевская ленточка» провели великолукские полицейские

09.05.2023 20:30|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» провели акцию «Георгиевская ленточка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили отделении.

Мероприятие проходило на территории обслуживания с 8 по 9 мая.

 

 

Теги: #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
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