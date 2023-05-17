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Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли избавиться от старых гаражей и сараев в Пскове?

17.05.2023 16:48|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли избавиться от старых гаражей и сараев по всему городу?». Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Старые гаражи и сараи, к сожалению, картина не только отдаленных деревень, но и самого Пскова. Такие постройки расположены по всему городу: и на окраинах, и в центре. Зачастую собственники уже не используют гаражи по назначению, машины в них практически никто не ставит. Это скорее сараи с хранением того, что не поместилось в квартиру и разделением на «жалко выбросить» и «вдруг понадобится».

А в городе тем временем не хватает земельных участков, например, для строительства школ, детских садов, ФОКОТов и площадок. Зато уродливые гаражи мало того, что занимают место, так еще и создают пожарную опасность. 12 мая за лицеем экономики и основ предпринимательства № 10 на улице Юбилейной горел сарай, предназначенный под снос...

Конечно, от такого пережитка прошлого пора избавляться. Но все эти гаражи находятся в чьей-то собственности и по соображениям безопасности хорошо бы их демонтировать. К тому же с 1 сентября 2022 года государству разрешено изымать гаражи, если владелец использует их не по назначению. Поводом может стать хранение мусора вместо машины. Рискуют и те, кто устроил в гараже автомастерскую или мойку. Также собственность могут отобрать за систематическое нарушение прав соседей или за бесхозяйственное содержание помещений, ведущее к их разрушению.

Что делать со старыми гаражами? Не пора ли от них избавиться? Кто принимает решение о демонтаже гаражей? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Сколько происшествий, связанных с горением гаражей, произошло в Пскове и области за последнее время, рассказала старший инспектор отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Елизавета Шаронова. Она отметила, что необходимо делать собственникам, чтобы избежать подобных случаев.

«Если мы говорим о проблеме возгорания гаражей на территории города Пскова и Псковской области в целом, можно отметить, что в 2022 году на территории области произошло 32 пожара в гаражах, пять гаражей находились на территории города Пскова. Основными причинами пожаров являлись: короткое замыкание - 14 случаев; неправильное устройство, неисправность печи - три случая; поджоги, неправильное устройство, неисправность дымовой трубы и нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ, неисправность электрооборудования транспортного средства, тепловое воздействие бытовых электронагревательных приборов, нахождение горючих материалов вблизи источников высокой температуры, а также неосторожность при сжигания мусора и при курении. Если мы говорим о пожарах, произошедших на территории гаражных кооперативов за 4 месяца 2023 года, то их зарегистрировано шесть, из них три гаража находились в городе Пскове. Основными причинами пожаров гаражей в 2023 году явились: нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ, аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания, а также недостаток изготовления газового оборудования. Граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности и пользовании, первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима и перечнями, которые утверждаются соответствующими органами местного самоуправления. В случае обнаружения пожаров, граждане немедленно обязаны уведомлять о них пожарную охрану, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров, оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора. Напоминаем, что нарушение требований пожарной безопасности является для граждан основанием для привлечения их к административной ответственности в соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях».

По мнению архитектора Владимира Шуляковского, порядок в городе дорого стоит. На его взгляд, проблему решит повышение стоимости владения гаражом, тогда многие откажутся от такого имущества и земли.

«Эта проблема не только в Пскове. Вообще в России популярная тема с гаражами, причем эти гаражи не только в большом количестве, но и ужасного вида. Самое смешное, что они часто вообще не используются. Либо забиты хламом, либо так просто стоят, занимают огромные городские территории. И если сравнить с какой-нибудь страной, где в этом деле гораздо больше порядка, ну, например, с Канадой. У меня брат живет в Канаде, мы с ним часто общаемся и удивляем друг друга нашими порядками. У меня есть гараж, например, и я за него плачу в год две тысячи рублей. Все. Он мне обходится в эту смешную сумму. А брат, во-первых, платит налог на недвижимость, а во-вторых, налог на землю, на которой недвижимость стоит. И в-третьих, обязательное страхование недвижимости. И все это выливается в кругленькую сумму. Поэтому там, собственно, порядок. И эти гаражи и подобные объекты не плодятся со страшной силой. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас был порядок, этого достичь можно в момент. Просто повысить цену эксплуатации вот этих вещей. Большинство из них перестанет существовать. Порядок, как и все остальное, стоит денег. И у нас выбор такой: если хотим порядка, должны за это платить, а если не хотим платить, тогда должны терпеть вот такое положение дел, которое есть».

Практически у каждого старого гаража есть владелец, поэтому нужно решать проблему с такими постройками с учетом интересов собственников, считает депутат Псковского областного Собрания, руководитель строительной компании «Монолит» Олег Брячак. Возможно, следует создать программу, которая позволит компенсировать перенос или демонтаж гаража.

«С данными проблемами мы не сталкивались, потому что у нас достаточно большое количество земельных участков, полностью готовых к строительству многоквартирных многоэтажных домов, и там никаких гаражей нет. Но я вам сразу скажу, что эти старые гаражи имеют зачастую хозяина. И вот из-за того, что кому-то неудобно, лишать собственности гражданина - это совершенно незаконно. Поэтому, на мой взгляд, здесь решение проблемы может быть только одно - должна быть какая-то общегородская программа. То есть надо собрать полностью данные по всему нашему городу: где находятся гаражи, кому мешают, почему мешают? И обязательно, в случае, если мы планируем, допустим, их куда-то убирать, перемещать и так далее, гражданин должен получить либо компенсацию, либо в непосредственной близости нечто подобное для того, чтобы он мог свой гараж переставить туда. Потому что часто они не стационарные, а железные, которые легко переставляются. Самое главное в этой ситуации, при наведении порядка, чтобы не пострадали интересы, причем законные интересы, наших граждан. Вот это самое главное».

По словам директора управляющей компании «Микрорайон №2+» и ООО «СПЕЦСТОЯНКА-ПСКОВ» Дмитрия Гусакова, если гараж находится в собственности, то важно, чтобы владелец использовал его по назначению. Но если гараж является самостроем, то его либо сносят, либо предлагают оформить во владение.

«Во первых, нужно найти, кому этот гараж принадлежит. То есть, нужно на гараже развесить некие объявления с указанием каких-то сроков, чтобы собственник или пользователь этого гаража, в том числе, обратился. Инициатором, я так понимаю, будет управление городского хозяйства. Есть гаражи, действительно, которые стоят законно, которые предоставляются инвалидам на основании каких-то распоряжений. Эти гаражи, действительно, должны быть. Есть граждане кооператива, которые оформляют под собой землю и получают эти разрешения. То есть нужно найти собственника, пользователя гаража, потом определить, не закончились ли арендные отношения или еще что-то. То есть проверить правомерность нахождения этого гаража у конкретного собственника на этой земле. То есть, если эти документы в порядке, то тогда этот гараж находится законно. Нравится он кому-то, не нравится, но если он находится по закону, то деваться некуда. А если этот гараж находится незаконно, тогда нужно того, кто пользуется этим гаражом, обязать этот гараж оттуда снести, убрать, перенести или оформить в соответствии с законом эти взаимоотношения с городом. Если это невозможно, значит, гараж подлежит сносу. Если собственник отказывается произвести это самостоятельно, тогда управление городского хозяйства изыскивает денежные средства, этот гараж самостоятельно убирает и на пользователя или собственника, если таковые имеются, перекладывает расходы. Если у человека этот гараж находится на конкретной территории, у него вообще нет никаких документов, но обозвать это можно гаражом, складом, как угодно. Он можно сказать: «Это у меня сарай, а не гараж». То есть, если он там находится незаконно, то не важно, как человеком используется этот гараж, он там не должен находиться. Если у него есть документы и там написано, что гараж для хранения транспортных средств, но там хранятся какие-то на другие посторонние вещи, то человека тогда надо как-то обязать либо использовать строение по назначению, либо снести его».

С конца апреля этого года администрация Пскова отвечает за выявление и демонтаж самовольно поставленных гаражей, утверждает начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова. По ее словам, контрольное управление будет активно заниматься данной работой, уже поступают обращения граждан и депутатские запросы.

«Сейчас администрацией города Пскова проводится очень большая работа по благоустройству города, и с целью усиления контроля за улучшением облика города Псковской городской Думой было принято новое решение об утверждении положения о выявлении, демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества. Организация выявления и демонтажа теперь полностью ложится на плечи контрольного управления администрации города Пскова. Самовольно установленным объектом мы можем считать все объекты, на которые у собственника отсутствует право на размещение такого объекта. То есть либо отсутствует правоустанавливающие документы на земельный участок, либо например, договор, дающий право на размещение такого объекта. Если выявляются такие самовольно установленные объекты, то принимается решение о его демонтаже. Если имеется собственник у данного самовольно установленного объекта, то данный собственник должен в течение 15 дней после получения им данного постановления демонтировать его самостоятельно. Если он его не демонтируют, следовательно, он потом демонтируются в судебном порядке. Если же у данного гаража отсутствует собственник, он не установлен, то по истечении данного времени гараж будет демонтирован службой благоустройства города. Но, учитывая то, что к нам поступают обращения и граждан, и непосредственно, и, я так полагаю, по депутатским запросом, мы проводим работу по выявлению собственников у гаражей, которые находятся в запущенном состоянии или вообще брошенные. Данные полномочия нам передали совершенно недавно, 28 апреля. Только единственное, что именно организация выявления и демонтажа самовольно установленных объектов осуществляется должностными лицами контрольного управления исключительно на земельных участках, которые находятся либо в муниципальной собственности, либо на участках, государственная собственность на которые не разграничена».

Проблема старых гаражей действительно беспокоит многих горожан: пережиток прошлого портит облик города, создает угрозу безопасности и просто мешает строительству полезной инфраструктуры.

Передача администрации Пскова полномочий за выявление и демонтаж самовольно поставленных гаражей ускорит процесс борьбы с ними. Чтобы власти заинтересовались старой постройкой, достаточно обращения в контрольное управление. Сносить такие постройки будут по решению суда. Там, где не установят собственника, — через службу благоустройства.

Проблема взята на контроль — будем наблюдать за тем, как город становится красивее и привлекательнее без старых гаражей.

Анастасия Сливинская

Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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