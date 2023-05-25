Общество

Подрядчик приступил к внутренней отделке школы на улице Киселева в Пскове

Подрядчик приступил к внутренней отделке школы и прокладке инженерных систем на улице Киселева в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Градоначальник напомнил, что по нацпроекту «Образование» завершилось строительство школы на 825 мест на улице Юбилейной.

«2 марта этого года в образовательном учреждении прозвучал первый звонок для 150 учеников начальной школы. А уже 1 сентября гимназия №29 начнет работу в полную силу. Здесь будут открыты профильные кадетские классы МЧС, а также классы с углубленным изучением математики, информатики и естественных наук. За счет экономии средств удалось оснастить учреждение современным оборудованием, которое позволит проводить дополнительные занятия для школьников по 3D-моделированию и управлению беспилотниками», - заметил он.

Также по нацпроекту «Образование» в муниципальных образовательных учреждениях создали более 850 мест для дополнительного образования детей. Общее количество детей, занимающихся в кружках, составило 10 тысяч 750 человек.

«В 2022 году началось строительство школы на 525 мест на улице Киселева. Сегодня на объекте ведутся активные строительно-монтажные работы, подрядная организация приступила к внутренней отделке и прокладке инженерных систем. Отмечу значимые итоги в сфере образования и по другим программам», - продолжил Борис Елкин.

Так, в прошлом году завершилась масштабная реставрация здания Псковского технического лицея.

«За полтора года объект культурного наследия, здание бывшей Мариинской гимназии, полностью преобразился. В этом году лицеисты вернулись в родные стены. У детей появился спортивный зал и дополнительные помещения для занятий. При поддержке вице-спикера Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрея Анатольевича Турчака в рамках проекта партии "Единая Россия" "Новая школа" была инициирована федеральная программа, которая позволила провести капитальный ремонт в семи школах города Пскова», - сказал глава города.

В рамках инвестиционного соглашения построен детский сад на 140 мест на улице Юности.

Как отметил Борис Елкин, итогом комплексной работы администрации города Пскова по направлению образования является успех учеников, учителей и воспитателей. Восемь школьников стали победителями масштабного всероссийского проекта «Большая перемена». 28 педагогов получили дипломы призеров и победителей во Всероссийских и международных конкурсах.