До ста вопросов псковичей обрабатывают специалисты администрации ежедневно. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Основные темы вопросов посвящены дорогам, благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, улучшению жилищных условий, уборке города.
«Отмечу, что общение с гражданами через соцсети позволяет оперативно реагировать на актуальные вопросы и помогать людям в решении их насущных проблем», - заключил градоначальник.