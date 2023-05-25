Общество

До ста вопросов псковичей обрабатывают специалисты администрации ежедневно

До ста вопросов псковичей обрабатывают специалисты администрации ежедневно. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Администрация города Пскова продолжает вести активную работу с гражданами. В 2022 году отработано более 4 тысяч обращений, которые поступили по почте, в электронном виде и на личных приемах. Обратная связь с псковичами установлена и через социальные сети. Ежедневно специалисты обрабатывали до 100 вопросов псковичей в соцсетях», - сказал Борис Елкин.

Основные темы вопросов посвящены дорогам, благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, улучшению жилищных условий, уборке города.

«Отмечу, что общение с гражданами через соцсети позволяет оперативно реагировать на актуальные вопросы и помогать людям в решении их насущных проблем», - заключил градоначальник.