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Общество

Совместный проект между псковскими и китайскими школьниками реализуют в 2023 году

26.05.2023 10:25|ПсковКомментариев: 0

В рамках встречи с генконсулом Китая в Санкт-Петербурге Ван Вэньли достигнута договоренность о реализации в 2023 году совместного проекта между школьниками Пскова и китайского города Цзинин об образовательном, культурном и спортивном обмене. Об этом сообщил глава Пскова в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве с администрацией Октябрьского района города Минска. Проведена 11-я Встреча городов побратимов России и Беларуси. В ней приняли участие более 150 участников из 32 российских и 22 белорусских регионов.

Отдельно Борис Елкин остановился на теме муралов. «В 2022 году фасады жилых домов в Пскове украсили шедевры картинной галереи Псковского музея-заповедника. На многих домах в спальных районах теперь можно увидеть муралы-репродукции картин известных художников», - добавил он.

Теги: #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Отчет главы Пскова о работе за 2022 год Совместный проект между псковскими и китайскими школьниками реализуют в 2023 году До ста вопросов псковичей обрабатывают специалисты администрации ежедневно Более 40 детских игровых комплексов установили в Пскове в 2022 году Работы по созданию «Доступной среды» в Пскове провели по 19 адресам в 2022 году Возведение Троицкого моста в Пскове заняло рекордные 9 месяцев - Борис Елкин Борис Елкин отметил значимые итоги в сфере строительства в 2022 году Количество туристов в Пскове выросло почти на 60% в 2022 году Первый в регионе адаптированный спортивный комплекс для маломобильных групп установлен в Пскове Современный библиотечный центр появится в Пскове Подрядчик приступил к внутренней отделке школы на улице Киселева в Пскове Бюджет Пскова превысил 9,3 млрд рублей в 2022 году - Борис Елкин
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