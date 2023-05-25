Общество

Совместный проект между псковскими и китайскими школьниками реализуют в 2023 году

В рамках встречи с генконсулом Китая в Санкт-Петербурге Ван Вэньли достигнута договоренность о реализации в 2023 году совместного проекта между школьниками Пскова и китайского города Цзинин об образовательном, культурном и спортивном обмене. Об этом сообщил глава Пскова в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве с администрацией Октябрьского района города Минска. Проведена 11-я Встреча городов побратимов России и Беларуси. В ней приняли участие более 150 участников из 32 российских и 22 белорусских регионов.

Отдельно Борис Елкин остановился на теме муралов. «В 2022 году фасады жилых домов в Пскове украсили шедевры картинной галереи Псковского музея-заповедника. На многих домах в спальных районах теперь можно увидеть муралы-репродукции картин известных художников», - добавил он.