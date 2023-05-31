Общество

Председатели домов в Пскове подали заявки на фестиваль «Нужные люди»

Еще восемь человек в Псковской области подали заявки на фестиваль «Нужные люди», который проводит Учебный центр «ЗНАНИЯ». Список Псковской Ленте Новостей предоставила председатель Псковского городского учреждения «Центр председателей советов многоквартирных домов и председателей территориальных общественных самоуправлений города Пскова» Наталья Старосельская.

Напомним, в фестивале могут принять участие те, кто ежедневно своим примером доказывает, что «серебряный возраст» - время для активной жизни. Итоговое мероприятие с вручением памятных призов и подарков всем участникам состоится 2 июня.

Участники фестиваля, выдвинутые от Псковского городского общественного учреждения «Центр председателей советов многоквартирных домов и председателей территориальных общественных самоуправлений города Пскова»:

Татьяна Сопенко, 71 год, Псков

Председатель совета дома. Решила вопрос асфальтирования проезда, вопрос капремонта и множество других важных направлений. Стаж 12 лет. Награждена благодарственным письмом главы города Пскова и письмом председателя Псковской городской Думы.

Людмила Романько, 77 лет, Псков

Председатель совета дома с 2009 года. Решила вопросы асфальтирования дворовой территории, совместно с прокуратурой освободила два нежилых помещения в подвале. В 2023 году инициировала встречу жителей дома на празднике «День соседей».

Людмила Лукашина, Псков

Председатель совета дома на улице Сиреневый бульвар. Почти 10 лет является активистом Центра председателей МКД и ТОС.

Татьяна Герасимова, 69 лет, Псков

Председатель совета дома на улице Новгородской с 2013 года. Решила вопрос по организации специального счета для накопления средств на капитальный ремонт и инициировала решение вопроса организации уличного освещения.

Сергей Быков, 67 лет, Псков

Председатель совета дома на улице Петровской с 1999 года. Решил множество вопросов благоустройства территории дома и капитального ремонта. Организовал работу старших подъездов.

Тамара Андрушкевич, 72 года

Председатель совета многоквартирного дома. Объединяет инициативных собственников, вовлекает жителей дома в мероприятия, формируя заботливое отношение к дому и общему имуществу. Всегда разбирается в самом сложном направлении законодательства Российской Федерации, принимая все возможные меры для защиты интересов жителей, для защиты их жилищных прав. Ответственная гражданская позиция позволяет многим людям вести обычный образ жизни, не вникая в сложные вопросы сферы ЖКХ. Председатель безвозмездно тратит личное время и собственные силы для исполнения высококвалифицированной работы по содержанию общего имущества и созданию благоустроенного придомового пространства.

Лариса Андреева, 78 лет, Псков

Председатель совета дома на Рижском проспекте с 2010 года. Удалось вовлечь 123 проживающих человека в решение проблемных вопросов дома и поддержание порядка.

Напомним, фестиваль проводят по двум направлениям: для старших лидеров и для старших профессионалов. Подробнее о номинациях можно узнать по ссылке ниже.

Акция реализуется в рамках проекта Альянс «Серебряный возраст»: НКО + старшие» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.