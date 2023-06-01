Глава реготделения Союза женщин РФ: Псковской области повезло с губернатором

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников — крепкий хозяйственник и хороший политик, и региону с ним очень повезло. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова, комментируя отчет главы региона о деятельности правительства области за 2022 год. Доклад Михаил Ведерников зачитал на сессии областного Собрания 1 июня.
Она добавила, что сегодняшний отчет губернатора отличался тем, что он сравнил положение дел в Псковской области 5 лет назад и сейчас. По мнению председателя Псковского регионального отделения Союза женщин России, этот анализ позволяет увидеть «настоящие процессы, которые проходят во всех сферах жизнедеятельности региона»: экономике, политике, культуре, здравоохранении, образовании.
Ключевое слово в отчете, по мнению Натальи Никифоровой, — «впервые». Она пояснила, что слово проходило по отчету красной нитью, что еще раз показывает высокие достижения последних пяти лет работы.