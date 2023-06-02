Общество

На реконструкцию здания псковского кинотеатра «Октябрь» требуется еще 23 млн рублей

На завершение реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове требуется дополнительное финансирование. Об этом сообщил представитель подрядной организации 2 июня в ходе визита на объект губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вместе с губернатором объект посетили глава Пскова Борис Елкин, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.

Представитель подрядчика рассказал, что внешние отделочные работы уже завершены, сейчас работы ведут на цокольном этаже здания.

«Есть вопрос по дополнительному финансированию, нужно еще порядка 23 млн рублей, проект уже прошел две госэкпертизы", - добавил он. В частности, пока под вопросом благоустройство территории и закупка оборудования.

Далее прибывшие на объект ознакомились с ходом работ. По итогу вопрос финансирования решили проработать с Минкультом.

Напомним, в стенах «Октября» разместится современная историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева. Там будут два читальных зала, зоны для обучения и проведения мастер-классов, выставочные площадки, коворкинг, конференц-зал с кинозалом, туристский центр и кафе.

На втором этаже появится смотровая площадка, которая откроет панорамный вид на Троицкий собор и Довмонтов город.