Повлекший смертельные отравления напиток не является сидром — эксперты

Напиток «Мистер Сидр», который, предположительно, стал причиной массовых отравлений в России, не является сидром. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Национальной Ассоциации производителей традиционного сидра.
Национальная Ассоциация производителей традиционного сидра направила запрос в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка с просьбой разъяснить, каким образом мог быть зарегистрирован в Федеральном реестре алкогольной продукции напиток, содержащий слово «Сидр» в наименовании, но изготавливаемый при этом по ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки пивные» и не содержащий в своем составе не только сока прямого отжима, но и восстановленного сока.
С 1 апреля 2023 года в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 ноября 2022 года №2173, введена обязательная маркировка сидра, пуаре, пива и пивных напитков в кегах. Оператором проекта является национальная система «Честный знак». Введение маркировки объяснялось необходимостью учета производства и реализации слабоалкогольной продукции и, по замыслу инициаторов, позволяло гарантировать качество продукции и отсутствие контрафакта. При этом профессиональные сообщества сидроделов и пивоваров выступали против маркировки, опираясь на заключение общественной экспертизы данной инициативы, которая показала, что введение маркировки является избыточной мерой, увеличивающей административную нагрузку на легальных и добросовестных производителей, отметили эксперты.
Национальная Ассоциация производителей традиционного сидра неоднократно обращалась в федеральные органы исполнительной власти с предложением «отделить» традиционный сидр от других слабоалкогольных напитков, производимых с использованием концентрированных или пастеризованных яблочного и грушевого соков.
Эксперты провели аналогию с российским законодательством о виноделии, которое защищает термин «вино» как наименование продукта, полученного исключительно путем брожения натурального виноградного сока и сусла, произведенного из свежего винограда. По мнению ассоциации, сидром может называться напиток, производимый только из натурального яблочного или грушевого сока прямого отжима, полученного производителем непосредственно из плодов (с добавлением натурального сока иных фруктов и ягод – в случае фруктового или ягодного сидра). Такие сидры производятся исключительно по ГОСТ Р 58011-2017 «Сидры традиционные», ГОСТ Р 58851-2020 «Сидры фруктовые традиционные», ГОСТ Р 58010-2017 «Пуаре традиционные».
«В последнее время сидр становится все более популярным. Если бы у производителей низкокачественных напитков, подобных "Мистеру Сидру", не было легальной возможности указывать слово "Сидр" на этикетке, подобной трагедии можно было бы избежать или, по крайней мере, минимизировать ее последствия», - считают в ассоциации.
Национальная Ассоциация производителей традиционного сидра призывает органы законодательной и исполнительной власти: