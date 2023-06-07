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Повлекший смертельные отравления напиток не является сидром — эксперты

Напиток «Мистер Сидр», который, предположительно, стал причиной массовых отравлений в России, не является сидром. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Национальной Ассоциации производителей традиционного сидра.

«Традиционный сидр – это слабоалкогольный напиток, получаемый в результате брожения натурального яблочного сока прямого отжима, полученного производителем непосредственно из плодов. При производстве традиционного сидра исключено использование спирта, в нем нет и не может быть метанола в опасных для здоровья концентрациях. Согласно данным из федерального реестра алкогольной продукции, в составе напитка "Мистер Сидр" отсутствует яблочный сок. Судя по опубликованным фото- и видеоматериалам, производитель напитка "Мистер Сидр" не имеет ёмкостей для брожения, необходимых для производства натурального сидра, согласно действующим нормативам», - отметили в ассоциации.

Национальная Ассоциация производителей традиционного сидра направила запрос в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка с просьбой разъяснить, каким образом мог быть зарегистрирован в Федеральном реестре алкогольной продукции напиток, содержащий слово «Сидр» в наименовании, но изготавливаемый при этом по ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки пивные» и не содержащий в своем составе не только сока прямого отжима, но и восстановленного сока.

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С 1 апреля 2023 года в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 ноября 2022 года №2173, введена обязательная маркировка сидра, пуаре, пива и пивных напитков в кегах. Оператором проекта является национальная система «Честный знак». Введение маркировки объяснялось необходимостью учета производства и реализации слабоалкогольной продукции и, по замыслу инициаторов, позволяло гарантировать качество продукции и отсутствие контрафакта. При этом профессиональные сообщества сидроделов и пивоваров выступали против маркировки, опираясь на заключение общественной экспертизы данной инициативы, которая показала, что введение маркировки является избыточной мерой, увеличивающей административную нагрузку на легальных и добросовестных производителей, отметили эксперты.

«По сообщениям СМИ, опасный для здоровья и жизни напиток распространялся именно в кегах. Если такие кеги были должным образом промаркированы, это поднимает вопрос о целесообразности введения маркировки слабоалкогольных напитков, т. к. система "Честный знак" не в состоянии гарантировать качество и безопасность маркированной продукции. Если же в легальный оборот попал немаркированный товар, то это лишний раз доказывает, что ни маркировка, ни система ЕГАИС не могут оградить потребителя от нелегальной алкогольной продукции», - продолжили в ассоциации.

Национальная Ассоциация производителей традиционного сидра неоднократно обращалась в федеральные органы исполнительной власти с предложением «отделить» традиционный сидр от других слабоалкогольных напитков, производимых с использованием концентрированных или пастеризованных яблочного и грушевого соков.

Эксперты провели аналогию с российским законодательством о виноделии, которое защищает термин «вино» как наименование продукта, полученного исключительно путем брожения натурального виноградного сока и сусла, произведенного из свежего винограда. По мнению ассоциации, сидром может называться напиток, производимый только из натурального яблочного или грушевого сока прямого отжима, полученного производителем непосредственно из плодов (с добавлением натурального сока иных фруктов и ягод – в случае фруктового или ягодного сидра). Такие сидры производятся исключительно по ГОСТ Р 58011-2017 «Сидры традиционные», ГОСТ Р 58851-2020 «Сидры фруктовые традиционные», ГОСТ Р 58010-2017 «Пуаре традиционные».

«В последнее время сидр становится все более популярным. Если бы у производителей низкокачественных напитков, подобных "Мистеру Сидру", не было легальной возможности указывать слово "Сидр" на этикетке, подобной трагедии можно было бы избежать или, по крайней мере, минимизировать ее последствия», - считают в ассоциации.

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Национальная Ассоциация производителей традиционного сидра призывает органы законодательной и исполнительной власти:

закрепить наименование «сидр» за напитками, произведенными исключительно путем брожения натурального яблочного и грушевого сока прямого отжима, полученного производителями непосредственно из плодов (с возможностью добавления натурального сока иных фруктов и ягод – в случае фруктового или ягодного сидра);

присвоить производителям традиционного сидра статус сельскохозяйственных товаропроизводителей, который обяжет их использовать сырьё, полученное исключительно из садов, включенных в федеральный реестр, что позволит отслеживать происхождение продукции от конкретного сада, где были выращены яблоки или груши, до конечного потребителя.