Реставратор Игорь Лагунин о передаче РПЦ части крепостной стены: Это вынужденная мера

Передача Мстиславской башни и участка крепостной стены от нее до Власьевской башни в Пскове в пользование РПЦ — приемлемый способ отреставрировать объект культурного наследия федерального значения в существующих реалиях. Такое мнение архитектор-реставратор, член Бюро Российского национального комитета ИКОМОС, член-корреспондент Академии архитектурного наследия Игорь Лагунин выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Учитывая этот опыт, считает архитектор-реставратор, будет уместно, если любые пользователи или собственники под контролем государства станут выступать хранителями псковских объектов культурного наследия. При этом важно, чтобы они были заинтересованы в поддержании памятников и выполняли все выдвигаемые к содержанию требования.
Также он напомнил, что уже сейчас под руководством Псковской епархии АНО «Возрождение» реализует огромную программу работ по реставрации памятников, объектов культурного наследия, причем существенная часть их них - федерального значения. «Этот процесс контролируется органом охраны. Да, это процессы непростые, но это не значит, что государство должно устраняться от своих прямых обязанностей контроля и надзора, хотя, я считаю, такого не происходит», - заметил эксперт.
Напомним, объекты культурного наследия федерального значения - Мстиславскую башню и участок крепостной стены в Пскове - передали Псковской епархии по договору безвозмездного пользования.