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Реставратор Игорь Лагунин о передаче РПЦ части крепостной стены: Это вынужденная мера

Передача Мстиславской башни и участка крепостной стены от нее до Власьевской башни в Пскове в пользование РПЦ — приемлемый способ отреставрировать объект культурного наследия федерального значения в существующих реалиях. Такое мнение архитектор-реставратор, член Бюро Российского национального комитета ИКОМОС, член-корреспондент Академии архитектурного наследия Игорь Лагунин выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Тут двоякое мнение. Первое, конечно, я за то, чтобы ансамбль крепостных сооружений оставался единым памятником. Он — объект федерального значения, и, конечно, только на федеральном уровне можно обеспечить его содержание. Правда, вторая сторона медали, это не удалось даже Николаю I, он пытался поддержать псковскую крепость. Был заказан проект, но кончилось все сметой. Смета показала большие, просто огромные необходимые затраты. И кончилось тем, что отреставрировали одну только южную стену кремля. Перси», - рассказал Игорь Лагунин.

Учитывая этот опыт, считает архитектор-реставратор, будет уместно, если любые пользователи или собственники под контролем государства станут выступать хранителями псковских объектов культурного наследия. При этом важно, чтобы они были заинтересованы в поддержании памятников и выполняли все выдвигаемые к содержанию требования.

«К сожалению, крепостные стены на этом участке реставрировались полвека назад, и то впервые. Поэтому, наверное, это вынужденная мера, и если Псковская епархия берется за такую заботу, то, как говорится, флаг им в руки», - выразил мнение Игорь Лагунин.

Также он напомнил, что уже сейчас под руководством Псковской епархии АНО «Возрождение» реализует огромную программу работ по реставрации памятников, объектов культурного наследия, причем существенная часть их них - федерального значения. «Этот процесс контролируется органом охраны. Да, это процессы непростые, но это не значит, что государство должно устраняться от своих прямых обязанностей контроля и надзора, хотя, я считаю, такого не происходит», - заметил эксперт.

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«Знаете, реставрация — это очень сложные процессы. Конечно, есть желание упростить некоторые вещи. У нас такое обширное, объемное наследие... Сами понимаете, сколько еще объектов, которые не дождались элементарного маленького внимания. Поэтому нужно, конечно, искать любые формы сохранения памятников, в том числе, наверное, и такие», - заключил Игорь Лагунин.

Напомним, объекты культурного наследия федерального значения - Мстиславскую башню и участок крепостной стены в Пскове - передали Псковской епархии по договору безвозмездного пользования.