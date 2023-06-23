Общество

Вылет самолета из Москвы в Псков задержался на 3,5 часа

Вылет самолета из Москвы в Псков задержался на 3,5 часа 24 июня, сообщается на онлайн-табло аэропорта Внуково.

Самолет вылетел в 11:28 (по расписанию время вылета 8:00). Ожидаемое время прилета в псковский аэропорт — 12:42.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, введен дополнительный контроль на дорогах.

Позже НАК сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.