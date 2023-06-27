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Владимир Кузь: Учителя без высшего образования не должны работать в школе

Если разрешить учителям без высшего образования работать в школе, проблему дефицита кадров это, конечно, решит, но качество образования пострадает. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Конечно, мы проблему кадров таким способом решим, но возникает логичный вопрос: решится ли проблема с качеством образования? Мне кажется, что качество пострадает, потому что колледж — это все-таки сокращенная программа обучения педагогического состава, и я считаю, что учителя должны получать высшее образование не только с точки зрения педагогики, но и с точки зрения психологии. Я бы наоборот увеличил срок обучения учителей», - сказал Владимир Кузь.

С мнением о том, что учителя без высшего образования могли бы работать в начальных классах, депутат категорически не согласился и напомнил, что именно на начальной ступени обучения у ребенка формируется отношение к учебе, и от этого будет зависеть его дальнейший путь в образовании.

«Начальная школа — это основа основ. То, как учитель начальных классов заложит любовь ребенка к образованию, к обучению, от этого зависит его будущее. Поэтому на самом деле начальному образованию нужно уделять еще большее внимание, чем образованию в последующем», - выразил мнение Владимир Кузь.

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Решить проблему с дефицитом кадров, продолжил депутат, поможет лишь повышение заработных плат: это касается как образования, так и медицины.

«Основной способ один, он и так давно понятен — это увеличение заработной платы. И учителям, и врачам нужно создавать более благоприятные условия для жизни. Если у них будет достойная зарплата, достойное жилье, люди будут стремиться идти туда работать», - заключил Владимир Кузь.

Ранее сообщалось, что учителей-предметников для российских школ, возможно, будут готовить в колледжах. С такой инициативой выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме.