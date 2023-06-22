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ПТУшница первая моя

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Твой учитель не тот, кто тебя учит, а тот, у кого учишься ты»

Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета

Во вторник страну с самого утра поверг в шок доктор педагогических наук, министр просвещения Сергей Кравцов. Сообщил городу и миру, что его министерство предлагает начать готовить учителей-предметников в ПТУ. В России это с давних пор называется англо-саксонским словом колледж, но все прекрасно понимают, что отечественные средние специальные учебные заведения на настоящие колледжи похожи только названием, а содержанием ничем не отличаются от советских профтехучилищ. И более того, если в советское время в ПТУ многие шли осознанно, чтобы получить практичную и уважаемую в обществе профессию, то в наши дни основной контингент колледжей — это те, кто категорически не тянет даже школьную программу старших классов. Однако, уважаемые леди и джентльмены, если идея министра Кравцова воплотится в жизнь, то уже в самое ближайшее время учителей будут готовить не 4-5 лет, а два. Министерство просвещения полагает, что этого достаточно. Давайте попробуем разобраться в этом образовательном паноптикуме.

Dr. Strange / freepik.com

Первый же вопрос, который возникает у любого разумного человека, — а зачем? Какую цель преследует профильное министерство, ответственное за подготовку педагогов для средней и старшей школы? Тут все просто. Оказывается, учителей-предметников катастрофически не хватает. Вы скажете, что это не бином Ньютона, их не хватает последние лет двадцать. По этой причине в школах обычным делом является, когда преподают вчерашние выпускники-бакалавры, с нерастраченным еще юношеским максимализмом и не разбитыми вдребезги педагогическими иллюзиями. Либо наоборот, детей учат глубоко пожилые учителя, возможно, хорошие специалисты с большим опытом, но давно уставшие от всего этого, не готовые идти в ногу со временем, а многие и с тяжелым багажом профдеформации. Они бы и ушли уже отдыхать от глубоко ненавистных учеников, их еще более ненавистных родителей, всех этих родительских чатов в WhatsApp, являющихся натуральным филиалом ада на земле. Но как тут уйдешь, если каждый год директор на коленях умоляет остаться еще на год, потому что нет желающих среди молодежи работать в школе.

Кстати, а почему нет? Ведь доблестный Росстат регулярно и бодро рапортует, что зарплата учителей растет, как на дрожжах, и уже значительно больше, чем была раньше. А с голубых экранов крупнокалиберные чиновники от образования убедительно морщат лбы, изображают праведный гнев и требуют покончить уже с душной бюрократией, освободить учителя от никому не нужной отчетности. И вот уже какой-то директор, которого чиновники бросили журналистам на растерзание, трясущимися губами сообщает, что «вот раньше было и правда плохо, а теперь уже стало намного более лучше», учителей уже вот-вот окончательно избавят от планов и отчетов и займут исключительно чистой педагогикой.

Но что-то не сходится. Если все так хорошо, то какого черта выпускники вузов не идут в школу, предпочитая идти «менеджерами в «Пятерочку» да расставлять «флаконы» в «Красном и белом»? А симпатичные выпускницы какого-нибудь филфака быстренько переучиваются и уходят в ногтевой сервис или колористику волос. Увы, все предельно ясно. Изучив зарплатную ведомость, выпускник педвуза плюнет и пойдет искать своим скиллам более высокооплачиваемое применение. Потому что заработать хоть что-то в современной школе можно, если работать там на износ, набрав себе кучу ставок и дополнительных обременений, отказавшись от всего остального в этой жизни. Ну и надо понимать, что школьники во все времена были не подарок, так что тут работа в принципе на любителя.

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И еще такой аспект. Хотелось бы передать пламенный привет Минпросвещению и сказать, что вы там достали со своим раздвоением педагогической личности. Вы годами системно и последовательно низвергали педвузы до положения бесправных элементов в составе университетов, низложили статус учителя до слепого «оказывателя образовательной услуги» с патриотическим и избиркомовским допфункционалом. И, разумеется, оплачиваете этот неблагодарный труд по принципу «не нравится — идите в бизнес». А теперь вы там спохватились — надо же, учителей не хватает. Какая неожиданность.

В общем, в сухом остатке, проблема — учителей в школе не хватает, а все решения, испробованные Минпросвещения, никакого эффекта, кроме отрицательного, не дали. Тут-то и случилось у министра Кравцова озарение. Ведь если учителей готовить быстрее, то их будет примерно в 2 раза больше. Ну и чисто статистически кто-то из них пойдет работать в школу. Лайфхак, блин.

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Что тут хочется сказать. Я, если честно, не удивлен. Российское образование — это, своего рода, подопытный кролик, мышь для экспериментов. Эксперимент всегда один — сдохнет на этот раз или продолжит трепыхаться? Поэтому очередной харрасмент системы выглядит логичным продолжением выбранного пути. Есть, правда, один неловкий момент. Я отчетливо помню, как с полгода назад все то же Минпросвещения с пеной у рта доказывало, что Болонская система себя не оправдала, преклонение перед западными педагогическими методиками завело нас в тупик, и надо возвращаться к истокам — к советской системе образования, которая, как считают наивные граждане, была «лучшая в мире». Лучшая или худшая — оставим этот спор диванным аналитикам. Я не большой поклонник советской школы, но что-то не помню, чтобы советским руководителям образования даже в наркотическом бреду могла прийти мысль готовить учителей-предметников в ПТУ. Как, прости-господи, слесарей и сантехников.

Я позволю себе такую нескромность говорить с высоты своего опыта, поскольку имею педагогическое образование и 12 лет в нем отработал. Мне кажется совершенно диким, что Минпросвещения не понимает элементарных вещей. Прежде всего, того, что учитель — это не тупой рассказчик своего предмета. Недостаточно, черт побери, начитать школьнику текст и проверить его знания на следующем уроке. Учитель — это ментальная категория и нравственная величина. Учитель — это проводник на тернистом пути социализации, поводырь во взрослую самостоятельную жизнь. Учитель должен быть, в первую очередь, моральным авторитетом, чтобы, когда он ведет урок, ученики ему верили. А министерство, судя по всему, полагает, что учитель — это функция, которая по звонку начинает рассказывать тему, по звонку заканчивает. Это полная хрень, уж простите за резкость. Если таков подход, то учитель в школе не нужен вовсе — поставьте большой экран, пусть с него голосом хоть яндексовской Алисы, а хоть Mihanika69 зачитывают параграфы учебника и проверяют потом домашку.

Я это к тому, что не может любой дурак стать школьным учителем после пары лет среднего специального образования. Почему учителя всегда готовят 5-6 лет? Потому что это позволяет подготовить целостную, всесторонне развитую личность, а не просто чувака или «герлу», которые худо-бедно секут в предмете. Это аксиома, нечего даже обсуждать. Пресса и паблики в Telegram уже третий день бурно обсуждают тему, и я не встретил ни одного голоса поддержки инициативы Министерства просвещения. И это логично, потому что тут, простите, бред, а не инициатива.

Кстати, анализируя эту гениальную мысль, озвученную министром Кравцовым, удивляет ее половинчатость. К чему такие полумеры? Тратить целых 2 года на подготовку учителя в ссузе — это расточительство. Вполне, мне кажется, достаточно каких-нибудь 2-недельных курсов, а то и вообще можно набирать всех желающих с улицы по итогам собеседования и наличия желания работать в школе. Знает таблицу умножения — будет алгебру преподавать. Знаком гражданин с теоремой Пифагора — будет растущие организмы геометрии обучать. Внезапно отличает Гоголя от Горького и знает, кто из них сжег второй том «Мертвых душ», а кто был главным пролетарским писателем — вперед учить литературе. «Жи» и «ши» пишет в большинстве случаев без ошибок — готовый учитель русского языка. А если С2Н5ОН для гражданина не бессмысленный набор символов, то сам бог велит его назначить учителем химии. Заодно популярно пояснит молодежи, чем опасен метанол.

Единственная трудность, которая мне видится на этом прекрасном пути мудрых, — с учителями истории и обществознания могут возникнуть проблемы. Тут все-таки нужно понимать не только кто на кого напал, но и тонкости политического момента. Потому что в нашей истории не раз так случалось, что генеральная линия разворачивалась на 180 градусов, и учителям приходилась в голове все по-новому раскладывать. Для этого нужны опыт и мастерство. Иначе, не ровен час, начнет такой учитель фальсифицировать историю — не по злому умыслу, а исключительно из лучших побуждений. Если, например, расскажет, что в Куликовской битве русские войска победили благодаря превосходству в танках и артиллерии, или как маршал Жуков разбил армию Наполеона под Прохоровкой — это еще полбеды. Но ведь есть множество сюжетов, которые в современной истории трактуются иначе, чем, допустим, во второй половине 90-х, когда я учился на истфаке Псковского пединститута. Что учитель-недоучка сможет рассказать о распаде СССР, роли и личности Сталина, Ивана Грозного, императора Александра Второго?

Вот такие дела. И чтобы поставить точку в данной теме, задайте себе вопрос: хотите вы, чтобы ваших детей обучали учителя-ПТУшники?

Константин Калиниченко