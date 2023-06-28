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Общество

Забор у Гельдтовой бани разобрали в Пскове. ФОТО

29.06.2023 12:18|ПсковКомментариев: 0

Строительный забор у Гельдтовой бани разобрали в Пскове сегодня, 29 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее сообщалось, что в июле на территории Гельдтовой бани запланировано открытие первого объекта. В небольшом домике рядом с основным зданием разместится кофейня. К этому момента территория вокруг будет благоустроена и станет частью общего пространства на берегу Псковы. В основном здании чуть позже откроется ресторан и баня. 

Здание восстанавливают в его первоначальном дореволюционном объеме. Комплекс создаст новые рабочие места, а его средний чек будет ориентирован на местных посетителей.

Теги: #Гельдтова баня
Источник: Псковская Лента Новостей
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