Общество

Грозы и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 30 июня

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 30 июня. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью местами в регионе пройдут кратковременные дожди, днем их прогнозируют в большинстве районов, в некоторых частях региона возможны грозы.

Прогнозируется ветер северо-западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, при грозе ветер будет порывистым. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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Ранее сообщалось, что июль в Псковской области должен быть теплым.