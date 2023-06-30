Общество

Управления для выявления студентов с деструктивным поведением могут появиться в псковских вузах

Заседание антитеррористической комиссии под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялось в правительстве региона 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

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Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Первым вопросом рассмотрена реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Псковской области. Особое внимание уделили работе с молодежью и распространению информационных материалов, направленных на формирование нетерпимости к идеологии терроризма.

«Основной акцент в этом вопросе мы будем делать на образовательные учреждения, в том числе высшие учебные заведения», — обратил внимание глава региона. Для организации работы им будут направлены специализированные методические рекомендации министерства науки и высшего образования России. Вузам предлагается в своей структуре создать специализированные управления и проводить мониторинг среди студентов, направленный на выявление деструктивного поведения.

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Также будет организована работа по повышению квалификации педагогических работников и психологов. Для этого в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования разработают специализированные образовательные модули и программы с возможностью очного и дистанционного обучения.

В ходе заседания рассмотрены и вопросы антитеррористической защищенности объектов культуры на территории региона. Михаил Ведерников поручил детально проработать вопрос проведения мероприятий на двух объектах областного колледжа искусств. На закупку и установку необходимого оборудования требуется 9 млн рублей, сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. «Нужно найти возможность начать первоочередные работы уже в этом году, чтобы в следующем их продолжить и завершить», — обратил внимание губернатор.

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Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко доложила об обеспечении антитеррористической безопасности на объектах медицинских организаций. В настоящее время проходят процедуру категорирования введенные в эксплуатацию в текущем году 23 фельдшерско-акушерских пункта. Отдельно Марина Гаращенко доложила, что в Псковской областной клинической больнице оборудуется контрольно-пропускной пункт, завершается установка кнопок экстренного вызова полиции и восстанавливается ограждение по периметру. «В течение месяца планируем работы завершить», — заверила руководитель комитета. В Псковском госпитале для ветеранов войн также предполагается установить ограждение и смонтировать систему сигнализации.

В завершение губернатор обсудил с участниками заседания вопросы обеспечения антитеррористической защищенности на территории международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги. Здесь реализуется ряд мер на повышение защищенности объекта — приобретается, поставляется и монтируется специализированное оборудование, огорожена зона безопасности перед аэровокзалом, сформировано подразделение авиационной (транспортной) безопасности, проводится его аккредитация, решаются иные актуальные вопросы.