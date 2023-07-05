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Общество

Владимир Кузь о парламентском часе и планах на депутатские каникулы

06.07.2023 18:20|ПсковКомментариев: 0

Последняя сессия Псковского областного Собрания перед парламентскими каникулами состоялась сегодня, 6 июля. Парламентский час был посвящен сфере образования, в ходе самой сессии депутаты приняли ряд решений, включая поправки в бюджет области, освобождение матерей в возрасте до 25 лет от транспортного налога, определили процедуру избрания глав муниципальных округов. Подробнее о сессии и принятых не ней решениях в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

 

- Владимир Васильевич, парламентский час был посвящен теме образования. На ваш взгляд, в правильном ли направлении у нас развивается эта сфера? Какие основные моменты для себя отметили по итогу выступления руководителя регионального комитета по образованию Андрея Ермакова? На чем следует сосредоточить внимание?

- Оцениваю работу Андрея Ермакова как положительную. Достаточно полноценный был отчет, действительно, колоссальный объем денежных средств привлечен в область благодаря и губернатору, и работе всего правительства Псковской области.

Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня в образовании, не новы. Они стабильны и в медицине, и в образовании. Это, конечно, нехватка кадров. Но Андрей Дмитриевич работает в этом направлении, стремится. В целом я считаю, что правительство справляется, работает.

- Депутаты сегодня согласовали поправки в областной бюджет на 2 млрд рублей. По вашим ожиданиям, сможем ли мы в течение года сохранить такую позитивную динамику по части поступления дополнительных средств в бюджет области?

- Мне сложно сказать, удастся ли нам сохранить такую динамику. Но я очень надеюсь, что такая динамика будет продолжаться, что мы будем увеличивать бюджет, и все поправки будут связаны именно с увеличением доходной части бюджета.

- От чего это будет зависеть?

- Это будет зависеть от работы правительства, от работы губернатора.

- Одним из источников формирования дорожного фонда Псковской области станут бюджетные кредиты. Слово кредит само по себе пугает многих псковичей. Считаете ли вы это приемлемым способом получить средства на ремонт дорог?

- Да, конечно, это приемлемый способ. Деньги мы получим здесь и сейчас, то есть мы сделаем эти дороги. В любом случае, лимиты нам будут доводить в дальнейшем, часть денег пойдет на погашение этого кредита. А там ставка-то 0,1%, это считайте, что рассрочка просто. Ничего страшного в бюджетном кредите нет, учитывая процентную ставку, под которую он выдается, это далеко не коммерческий кредит, и населению все-таки надо объяснять, что такое бюджетный кредит, и что он не несет никакой дополнительной нагрузки на бюджет.

- Молодых матерей в Псковской области освободили от транспортного налога. Звучали замечания, в том числе их высказывали депутаты, что у многих матерей в возрасте до 25 лет нет автомобиля. Почему выбрана именно эта возрастная категория?

- У нас мало в области женщин, которые рожают в возрасте до 25 лет, поэтому рождаемость в этом возрасте и пытаются поддержать. Опять же, не многие депутаты высказывались, а лишь один депутат, который был против этого.

Любая мера поддержки — неважно сколько лет матери — это уже положительное решение. Пусть сейчас сделали ограничение по возрасту, дальше, может быть, расширят. Мы в любом случае идем в правильном направлении, поддерживаем.

- Сегодня депутаты определили процедуру избрания глав муниципальных округов. Есть ли предпосылки проведения муниципальной реформы в Псковском и Гдовском районах?

- Псковский и Гдовский районы — пока рано об этом говорить. Мой избирательный округ более осторожно подходит к этой истории. Смотрим, анализируем опыт коллег, дальше будем принимать решения. Важно, чтобы гражданам жилось лучше. Если это повлечет за собой определенную экономию бюджетных средств, обеспечит более короткий путь взаимодействия органов исполнительной власти и населения, то почему бы и не воспользоваться этим механизмом. А если, наоборот, это будет все осложнять, то зачем? Лучше учиться на чужих ошибках.

- Впереди парламентские каникулы. Какие у вас планы на лето? Планируете ли заниматься депутатской работой или у вас предвидится полноценный отдых?

- Полноценной отдых у меня не предвидится, его никогда и не было. Я также буду продолжать работать на округе, буду выезжать. Буквально на следующей неделе, скорее всего. Буду работать в Гдовском районе. Мы постоянно выезжаем на мероприятия, на проблемные объекты. Учитывая, что у меня в избирательном округе идет строительство школ в Гдовском районе, что в Псковском районе есть ряд строящихся объектов, нужно выезжать, смотреть, помогать подрядчикам и заказчикам.

- Без депутатского контроля могут возникнуть проблемы?

- Маловероятно, что что-то пойдет не так. По крайней мере, мы сами ситуацию видим, может быть, быстрее информацию донесем до председателей комитетов.

Беседовала Ксения Иванова

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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