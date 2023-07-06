Как кандидаты в губернаторы активизировали свои соцсети

Приближаются выборы и, по закону жанра, в социальных сетях должны активизироваться все участвующие в предвыборной гонке политики. Сейчас им необходимо не просто выкладывать повседневный контент, а серьезно призадуматься. Интернет-аудитория уже избалована и яркими, и необычными, и скандальными публикациями. Поэтому применять придется множество различных информационных технологий, надеемся, что обойдется без танцев с бубнами и беспроигрышных лотерей.
Привлекать внимание, в любом случае, нужно. Сегодня в предвыборной гонке социальные сети играют не менее важную роль, чем встречи с избирателями лицом к лицу. Псковские политические telegram-каналы уже активно обсуждают личные страницы кандидатов в губернаторы в соцсетях. Сегодня предлагаем посмотреть, что творится в аккаунтах претендентов на высокую должность. Наступила ли активная фаза? Или будет как всегда: «Еще рано… Уже поздно…»
Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Псковской области завершилось пару дней назад. Теперь мы точно понимаем, кто серьезно вознамерился побороться за голоса.
Сложно как-либо оценивать социальные сети действующего губернатора. Ведь его страница «Вконтакте» стала буквально общественной интренет-приемной, а его telegram-канал - главным информационным рупором региона.
Во времена фейков и массы недостоверной информации в интернете, люди активно ищут каналы, которым 100% могут доверять без дополнительных проверок и уточнений. Личные страницы главы региона для многих жителей Псковской области стали одними из немногих достоверных источников информации. Активный рост социальных сетей начался в период ковида, тогда людям нужна была оперативная и подлинная информация о самой болезни, об ограничительных мерах, о способах вакцинации. Сейчас Михаил Ведерников публикует информацию о потерях в СВО, дополнительных мерах поддержки для граждан, реализации важных социальных проектов. Людям, конечно, гораздо проще получать готовые выжимки структурированной информации от первого лица, чем самостоятельно изучать ненадежные группы в соцсетях или нормативные акты.
Отметим, что сейчас социальные сети губернатора «прокачены» очень серьезно. На его страницу «Вконтакте» подписаны более 46 тысяч человек, а за telegram-каналом следят почти 25 тысяч жителей региона. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что они принесут ему не одну тысячу голосов.
Региональный лидер коммунистов достаточно активно ведет свою страничку «Вконтакте», а в конце марта 2022 года он создал свой канал в Telegram. Правда, с его продвижением явно возникли проблемы. Сейчас на канал «Петр Алексеенко» подписаны 49 человек. Однако, несмотря на это он, бывает, выкладывает по несколько постов в день.
Рассказывает Петр Алексеенко и о подготовке к выборам. Многие местные анонимные telegram-каналы на этой неделе публиковали скриншоты и репостили себе весьма забавный пост политика о том, что он «вместе с финансовым уполномоченным открыл расчётный счет». Публикацию он сопроводил фотографией Германа Грефа.
Предвыборная гонка точно находится в активной фазе, ведь в региональном telegram-пространстве появился фейковый канал Петра Алексеенко – «Новости Алексеенко». Его, вероятно, создали злопыхатели или конкуренты. Пока контент выглядит весьма безобидно и по большей части дублирует посты из оригинального канала. Но, кто знает, какая информация может там появиться ближе к выборам. Кстати, в этом канале в несколько раз больше подписчиков (194), чем в настоящем. Канал был создан 10 июня и изначально назывался «Байки Баева». Но, когда у коммунистов сменился кандидат, сменилось и название. Каких только методов борьбы с конкурентами не придумают. Будьте внимательны, перепроверяйте, чтобы отличить фейк от оригинала.
На страничке Петра Алексеенко «Вконтакте» 611 «друзей». Тоже не густо, но страница активная. О ней политик вспомнил не только перед выборами, он в своем темпе ведет ее на постоянной основе. Это, конечно, замечательно, но хороший SMM-специалист, для расширения зоны влияния, коммунистам бы точно не помешал.
Кандидат от ЛДПР не был замечен в чрезмерной активности в социальных сетях в течение года. Однако каждый раз, как по часам, его странички оживают, как только начинается предвыборная гонка.
«Вконтакте» у него более 1800 «друзей». Кандидат старается вносить новшества в ведение соцсетей. В этот раз он решил проводить еженедельные прямые эфиры, где отвечает на вопросы избирателей. Первый эфир, правда, набрал не очень много лайков, но лиха беда начало. Отметим, что инициатива однозначно правильная: полезная как для подписчиков, желающих найти помощи, так и для расширения узнаваемости Антона Минакова.
С telegram-каналом дела обстоят хуже. Он создан 22 августа 2022 года, но набрать большую аудиторию так и не удалось. Вероятно и из-за неактивного ведения, и отсутствия оригинального контента. Сейчас на канал подписаны 60 человек. Ждем, когда канал вступит в активную борьбу с конкурентами.
Игорь Романов, как оказалось, очень активный пользователь социальной сети «Вконтакте». Он постоянно выкладывает новые посты: рассказывает про работу, высказывает мнение по текущей ситуации, самостоятельно дает комментарии к постам известных политиков. В общем, на страничке жизнь кипит.
И хоть на страницу Игоря Романова сейчас подписаны всего 889 человек, у такой странички есть все шансы стать популярной среди избирателей. В постах чувствуется живой интерес кандидата к происходящему, себе и избирателям.
Насколько нам известно, telegram-каналом политик пока не обзавелся. Но ему явно стоит присмотреться к столь хайповому, противоречивому и скандальному интернет-пространству.
Самый малоизвестный для пользователей соцсетей кандидат. Его страницу нам не удалось обнаружить ни в одной из ныне действующих сетей. И что-то подсказывает, что предпосылок к появлению оных, в отличие от других кандидатов, у родинца нет.
Видимо, самому Юрию Шокурову насчет исхода этих выборов все настолько очевидно, что он решил не тратить силы на продвижение в этих ваших интернетах.
Последние несколько лет социальные сети стали куда серьезнее восприниматься политиками. Их окончательно признали рабочим инструментом агитации и очень дешевого пиара. Политический блог - неотъемлемая часть имиджа и кандидатов в губернаторы. Главное, что стоит помнить - аккаунт должен быть живым. А политик — таким, как все. Со своими интересами, семьей и рабочим пространством. В последний год эти правила соблюдать все сложнее. Нагоняй может прилететь откуда угодно и за что угодно. Посмотрим, как с этой гонкой с препятствием справятся наши претенденты. С интересом будем наблюдать дальше.
Ксения Журавкова