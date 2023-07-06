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Общество

Как кандидаты в губернаторы активизировали свои соцсети

07.07.2023 14:03|ПсковКомментариев: 1

Приближаются выборы и, по закону жанра, в социальных сетях должны активизироваться все участвующие в предвыборной гонке политики. Сейчас им необходимо не просто выкладывать повседневный контент, а серьезно призадуматься. Интернет-аудитория уже избалована и яркими, и необычными, и скандальными публикациями. Поэтому применять придется множество различных информационных технологий, надеемся, что обойдется без танцев с бубнами и беспроигрышных лотерей.

 

Привлекать внимание, в любом случае, нужно. Сегодня в предвыборной гонке социальные сети играют не менее важную роль, чем встречи с избирателями лицом к лицу. Псковские политические telegram-каналы уже активно обсуждают личные страницы кандидатов в губернаторы в соцсетях. Сегодня предлагаем посмотреть, что творится в аккаунтах претендентов на высокую должность. Наступила ли активная фаза? Или будет как всегда: «Еще рано… Уже поздно…»

Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Псковской области завершилось пару дней назад. Теперь мы точно понимаем, кто серьезно вознамерился побороться за голоса.

Михаил Ведерников (Единая Россия)

Сложно как-либо оценивать социальные сети действующего губернатора. Ведь его страница «Вконтакте» стала буквально общественной интренет-приемной, а его telegram-канал - главным информационным рупором региона.

Во времена фейков и массы недостоверной информации в интернете, люди активно ищут каналы, которым 100% могут доверять без дополнительных проверок и уточнений. Личные страницы главы региона для многих жителей Псковской области стали одними из немногих достоверных источников информации.  Активный рост социальных сетей начался в период ковида, тогда людям нужна была оперативная и подлинная информация о самой болезни, об ограничительных мерах, о способах вакцинации. Сейчас Михаил Ведерников публикует информацию о потерях в СВО, дополнительных мерах поддержки для граждан, реализации важных социальных проектов. Людям, конечно, гораздо проще получать готовые выжимки структурированной информации от первого лица, чем самостоятельно изучать ненадежные группы в соцсетях или нормативные акты.

Отметим, что сейчас социальные сети губернатора «прокачены» очень серьезно. На его страницу «Вконтакте» подписаны более 46 тысяч человек, а за telegram-каналом следят почти 25 тысяч жителей региона. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что они принесут ему не одну тысячу голосов.

Петр Алексеенко (КПРФ)

Региональный лидер коммунистов достаточно активно ведет свою страничку «Вконтакте», а в конце марта 2022 года он создал свой канал в Telegram. Правда, с его продвижением явно возникли проблемы. Сейчас на канал «Петр Алексеенко» подписаны 49 человек. Однако, несмотря на это он, бывает, выкладывает по несколько постов в день.

Рассказывает Петр Алексеенко и о подготовке к выборам. Многие местные анонимные telegram-каналы на этой неделе публиковали скриншоты и репостили себе весьма забавный  пост политика о том, что он «вместе с финансовым уполномоченным открыл расчётный счет». Публикацию он сопроводил фотографией Германа Грефа.

Предвыборная гонка точно находится в активной фазе, ведь в региональном telegram-пространстве появился фейковый канал Петра Алексеенко – «Новости Алексеенко». Его, вероятно, создали злопыхатели или конкуренты. Пока контент выглядит весьма безобидно и по большей части дублирует посты из оригинального канала. Но, кто знает, какая информация может там появиться ближе к выборам. Кстати, в этом канале в несколько раз больше подписчиков (194), чем в настоящем. Канал был создан 10 июня и изначально назывался «Байки Баева». Но, когда у коммунистов сменился кандидат, сменилось и название. Каких только методов борьбы с конкурентами не придумают. Будьте внимательны, перепроверяйте, чтобы отличить фейк от оригинала.

На страничке Петра Алексеенко «Вконтакте» 611 «друзей». Тоже не густо, но страница активная. О ней политик вспомнил не только перед выборами, он в своем темпе ведет ее на постоянной основе. Это, конечно, замечательно, но хороший SMM-специалист, для расширения зоны влияния, коммунистам бы точно не помешал.

Антон Минаков (ЛДПР)

Кандидат от ЛДПР не был замечен в чрезмерной активности в социальных сетях в течение года. Однако каждый раз, как по часам, его странички оживают, как только начинается предвыборная гонка.

«Вконтакте» у него более 1800 «друзей». Кандидат старается вносить новшества в ведение соцсетей. В этот раз он решил проводить еженедельные прямые эфиры, где отвечает на вопросы избирателей. Первый эфир, правда, набрал не очень много лайков, но лиха беда начало. Отметим, что инициатива однозначно правильная: полезная как для подписчиков, желающих найти помощи, так и для расширения узнаваемости Антона Минакова.

С telegram-каналом дела обстоят хуже. Он создан 22 августа 2022 года, но набрать большую аудиторию так и не удалось. Вероятно и из-за неактивного ведения, и отсутствия оригинального контента. Сейчас на канал подписаны 60 человек. Ждем, когда канал вступит в активную борьбу с конкурентами.

Игорь Романов (Партия Роста)

Игорь Романов, как оказалось, очень активный пользователь социальной сети «Вконтакте». Он постоянно выкладывает новые посты: рассказывает про работу, высказывает мнение по текущей ситуации, самостоятельно дает комментарии к постам известных политиков. В общем, на страничке жизнь кипит.

И хоть на страницу Игоря Романова сейчас подписаны всего 889 человек, у такой странички есть все шансы стать популярной среди избирателей. В постах чувствуется живой интерес кандидата к происходящему, себе и избирателям.

Насколько нам известно, telegram-каналом политик пока не обзавелся. Но ему явно стоит присмотреться к столь хайповому, противоречивому и скандальному интернет-пространству.

Юрий Шокуров (Родина)

Самый малоизвестный для пользователей соцсетей кандидат. Его страницу нам не удалось обнаружить ни в одной из ныне действующих сетей. И что-то подсказывает, что предпосылок к появлению оных, в отличие от других кандидатов, у родинца нет.

Видимо, самому Юрию Шокурову насчет исхода этих выборов все настолько очевидно, что он решил не тратить силы на продвижение в этих ваших интернетах. 

Последние несколько лет социальные сети стали куда серьезнее восприниматься политиками. Их окончательно признали рабочим инструментом агитации и очень дешевого пиара. Политический блог - неотъемлемая часть имиджа и кандидатов в губернаторы. Главное, что стоит помнить - аккаунт должен быть живым. А политик — таким, как все. Со своими интересами, семьей и рабочим пространством. В последний год эти правила соблюдать все сложнее. Нагоняй может прилететь откуда угодно и за что угодно. Посмотрим, как с этой гонкой с препятствием справятся наши претенденты. С интересом будем наблюдать дальше.

Ксения Журавкова

Теги: #выборы губернатора #соцсети #социальные сети #выборы 2023
Источник: Псковская Лента Новостей
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