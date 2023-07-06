Проблемы с дефицитом цемента и поставками бетона тормозят строительство Центра культурного развития в Лядах. 7 июля на объекте в ходе поездки в Плюсский район побывал председатель Собрания Александр Котов. В рабочей планёрке традиционно приняли участие глава района Наталья Иванова и её заместители, зампредседателя комитета по сельскому хозяйству Юлия Ким и руководство компании «Стройрекорд», выполняющей работы на условиях субподряда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В полдень строители ожидали бетон, заказанный к утру – на объекте всё готово к заливке очередных элементов. ЦКР не только уже обрёл будущие формы – строители готовы показать, где заложена сцена, где будет комната для артистов, фойе, танцзал и библиотека. Задуманный два года назад проект постепенно визуализируется в бетоне.
Александр Котов отметил, что уже на следующей неделе намерен собрать у себя в кабинете не только подрядчиков и представителей муниципалитета, но и специалистов УКСа и стройнадзора, чтобы вместе выяснить, что объективно тормозит работы и как общими усилиями устранить все возникшие проблемы.
«Думаю, мы ещё не потеряли шансы выполнить все работы и сдать этот объект в установленный срок», - резюмировал Александр Котов.