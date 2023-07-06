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Проблемы с дефицитом цемента и поставками бетона тормозят строительство Центра культурного развития в Лядах

Проблемы с дефицитом цемента и поставками бетона тормозят строительство Центра культурного развития в Лядах. 7 июля на объекте в ходе поездки в Плюсский район побывал председатель Собрания Александр Котов. В рабочей планёрке традиционно приняли участие глава района Наталья Иванова и её заместители, зампредседателя комитета по сельскому хозяйству Юлия Ким и руководство компании «Стройрекорд», выполняющей работы на условиях субподряда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В полдень строители ожидали бетон, заказанный к утру – на объекте всё готово к заливке очередных элементов. ЦКР не только уже обрёл будущие формы – строители готовы показать, где заложена сцена, где будет комната для артистов, фойе, танцзал и библиотека. Задуманный два года назад проект постепенно визуализируется в бетоне.

«К сожалению, пока не удалось сократить отставание от графика на этом объекте. Главная причина – дефицит цемента и, как следствие, проблема с поставкой бетона. Это очень сильно сдерживает выполнение строительно-монтажных работ, - прокомментировал итог осмотра Александр Котов. - Помимо этого, можно отметить резкое подорожание строительных материалов – как и всегда в летний период, и это тоже накладывает отпечаток. Ещё один важный момент – сроки изготовления нестандартных конструкций. В целом, всё решаемо. Видно, что подрядчик заинтересован, старается трудности как можно быстрее разрешить. Но требуется помощь, в том числе и с нашей стороны. Это то, что касается проверки документов о выполнении строительно-монтажных работ и последующей оплаты, проведение необходимого строительного контроля и надзора на объекте, опять же в короткие сроки, чтобы это не задерживало стройку».

Александр Котов отметил, что уже на следующей неделе намерен собрать у себя в кабинете не только подрядчиков и представителей муниципалитета, но и специалистов УКСа и стройнадзора, чтобы вместе выяснить, что объективно тормозит работы и как общими усилиями устранить все возникшие проблемы.

«Думаю, мы ещё не потеряли шансы выполнить все работы и сдать этот объект в установленный срок», - резюмировал Александр Котов.

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