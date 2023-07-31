Общество

Кровоточащий зуб обнаружил грибник в Псковском районе

Гриб Гиднеллум Пека (Кровоточащий зуб или Клубника и сливки) нашли вблизи деревни Муровицы Псковского района. Снимки размещены в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Руслан Стсепе / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

«В Муровицах нашел сегодня гриб Кровавый зуб. Не знал, что они водятся в России в принципе», - написал автор снимков.

Добавим, Гиднеллум Пека — несъедобный (но и не токсичный) гриб. Произрастает осенью на земле в хвойных (еловых и сосновых) лесах. Несъедобен из-за сильного горького вкуса.

Такой гриб в псковских лесах находили и в прошлом сезоне.