Общество

Михаил Ведерников: Строительная отрасль всегда была одной из важнейших для регионов

С Днем строителя жителей Псковской области от имени правительства региона поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

«Во все времена строительная отрасль была одной из важнейших для развития регионов и нашей страны. Строители подарили нам прекрасные города и села, соединили дорогами самые отдаленные населенные пункты, возвели школы, больницы и предприятия. Вы достойно продолжаете дело своих предшественников. Накопленный опыт, привлечение новых технологий, материалов и инженерных решений помогают вам строить современные дома и объекты инфраструктуры», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что сегодня в Псковской области ведется беспрецедентно большой объем работ в сфере строительства. В прошлом году были введены в эксплуатацию школы в Пскове и Великих Луках, сейчас возводятся ещё восемь: по одной в Пыталовском и Печорском районах, по две — в Гдовском, Себежском районах и Пскове.

Смотрите также Две тысячи квартир построили в Псковской области с начала года

Ежегодно в Псковской области строится порядка 300 тысяч квадратных метров жилья. Только за первое полугодие введено в эксплуатацию 926 зданий. Также в этом году будут приведены в порядок более 330 км дорог и будут отремонтированы семь мостов.

«За каждым квадратным метром жилья, каждым километром отремонтированных дорог стоит колоссальный труд архитекторов, инженеров, геодезистов, крановщиков, монтажников, маляров, каменщиков, плотников и целого ряда других специалистов. Вы делаете комфортнее жизнь всех без исключения людей. Жители Псковской области и правительство региона благодарны вам за этот созидательный труд», - заметил Михаил Ведерников.

Глава региона выразил признательность ветеранам отрасли, чья преданность делу служит примером для молодых поколений строителей. «Пусть все, что создается вами, долгие годы радует вас и всех жителей Псковской области!» - заключил губернатор.

Смотрите также День строителя отмечают в России 13 августа

Ранее сообщалось, что в правительстве Псковской области состоялась церемония награждения специалистов строительной отрасли.