Михаил Ведерников: Строительная отрасль всегда была одной из важнейших для регионов

С Днем строителя жителей Псковской области от имени правительства региона поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.
Губернатор подчеркнул, что сегодня в Псковской области ведется беспрецедентно большой объем работ в сфере строительства. В прошлом году были введены в эксплуатацию школы в Пскове и Великих Луках, сейчас возводятся ещё восемь: по одной в Пыталовском и Печорском районах, по две — в Гдовском, Себежском районах и Пскове.
Ежегодно в Псковской области строится порядка 300 тысяч квадратных метров жилья. Только за первое полугодие введено в эксплуатацию 926 зданий. Также в этом году будут приведены в порядок более 330 км дорог и будут отремонтированы семь мостов.
Глава региона выразил признательность ветеранам отрасли, чья преданность делу служит примером для молодых поколений строителей. «Пусть все, что создается вами, долгие годы радует вас и всех жителей Псковской области!» - заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что в правительстве Псковской области состоялась церемония награждения специалистов строительной отрасли.