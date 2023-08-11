Подосиновики выросли на даче печерянки. ФОТО

Подосиновики выросли на даче женщины в Печорском районе. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Рейхман / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»
«У сестры на даче выросли», - прокомментировала женщина свои снимки.
А в Пушкиногорском районе выросли белые грузди.
Фото: Александр Голдберг / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»
Ранее сообщалось, что лисичковый рай обнаружили в лесу Сланцевского района, граничащего с Псковской областью.