Общество

Подосиновики выросли на даче печерянки. ФОТО

Подосиновики выросли на даче женщины в Печорском районе. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Рейхман / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

«У сестры на даче выросли», - прокомментировала женщина свои снимки.

А в Пушкиногорском районе выросли белые грузди.

Фото: Александр Голдберг / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

Ранее сообщалось, что лисичковый рай обнаружили в лесу Сланцевского района, граничащего с Псковской областью.