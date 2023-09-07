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Общество

Членов избирательных комиссий на выездном голосовании встречают в особой атмосфере. ФОТО

08.09.2023 14:42|ПсковКомментариев: 0

Членов участковых избирательных комиссий во время выездного голосования встречают в особой и уютной атмосфере. Об этом рассказала Избирательная комиссия Псковской области в своем Telegram-канале.

«Фотографии, от которых веет осенью», – отметили в избирательной комиссии Псковской области.

 

Напомним, сегодня, 8 сентября в Псковской области стартовало голосование в рамках 12 избирательных кампаний, в их числе - выборы губернатора Псковской области. Избирательные участки открылись в 8.00 и закроются в 20.00. Голосование будет трехдневным и завершится 10 сентября в 20.00. 

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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