Общество

Членов избирательных комиссий на выездном голосовании встречают в особой атмосфере. ФОТО

Членов участковых избирательных комиссий во время выездного голосования встречают в особой и уютной атмосфере. Об этом рассказала Избирательная комиссия Псковской области в своем Telegram-канале.

«Фотографии, от которых веет осенью», – отметили в избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, сегодня, 8 сентября в Псковской области стартовало голосование в рамках 12 избирательных кампаний, в их числе - выборы губернатора Псковской области. Избирательные участки открылись в 8.00 и закроются в 20.00. Голосование будет трехдневным и завершится 10 сентября в 20.00.