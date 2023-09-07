Общество

Насельники Псково-Печерского монастыря приняли участие в выборах

Насельники Псково-Печерского монастыря приняли участие в выборах. Чтобы братии не нарушать свой привычный распорядок, избирательная комиссия организовала выездное голосование прямо в обители, сообщил филиал ВГТРК «ГТРК "Псков"»

Свою волю выразили почти все монахи, свободные от послушаний.

Пункт голосования открыли в небольшом помещении прямо в здании братского корпуса. Оборудовали кабину для голосования и специальную урну. Как отметили в монастыре, верующие – такие же граждане России, и им небезразлично будущее земли, на которой они живут.