Илья Стрелков сбрил бороду после спора с псковским коммунистом

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков сбрил бороду после спора с первым секретарем Псковского обкома КПРФ Петром Алексеенко на результаты губернаторских выборов 2023 года. Об этом он рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Игорь Стрелков в студии «ПЛН FM» 12 сентября 2023 года
Илья Стрелков 6 сентября 2023 года на презентации Центра общественного наблюдения в Пскове. Фото: Вадим Боченков / ПЛН
Он добавил, что явка на выборы губернатора оказалась меньше прогнозируемых 40%, но превысила явку прошлых губернаторских выборов.