Общество

Глава представительства Дагестана в Петербурге приедет на островский фестиваль плова

Erid: Kra23gLAB

Руководитель представительства Республики Дагестан в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов пригласил жителей и гостей Псковской области на международный фестиваль «Плов - это вам не рисовая каша!», который пройдёт на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

«Гасан Гасанов Алиевич 23 сентября посетит фестиваль "Плов — это вам не рисовая каша". И не один, а вместе с хореографическим ансамблем "Имамат", который порадует всех гостей традиционными танцами разных народов нашей страны. С нетерпением ждём!» - отметили организаторы.

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Билеты можно приобрести по ссылке.

Организатор мероприятия - Ассоциация туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур».

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