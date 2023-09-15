Общество

Пострелять из лука смогут гости фестиваля плова под Островом

Erid: Kra23goUj

Пострелять из лука, попробовать себя в фехтовании и примерить настоящие доспехи смогут гости международного фестиваля «Плов - это вам не рисовая каша!», который пройдёт на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

«А вы пробовали стрелять из лука? Нет? На фестивале "Плов — это вам не рисовая каша" у вас будет такая возможность! Вместе с псковским клубом исторической реконструкции "Плесков-Град" вы сможете пострелять из лука, попробовать себя в фехтовании и даже примерить настоящие доспехи. Обещаем, будет интересно», - отметили организаторы.

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Билеты можно приобрести по ссылке.

Организатор мероприятия - Ассоциация туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур».

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