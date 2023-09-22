Дагестанский ансамбль «Имамат» выступит на фестивале плова в Островском районе

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Дагестанский национальный ансамбль «Имамат» даст концерт на фестивале «Плов — это вам не рисовая каша!», который пройдёт на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
«Чтобы почувствовать атмосферу Кавказа, совершенно необязательно ехать в горы. Достаточно увидеть выступление дагестанского национального ансамбля "Имамат". Начав свой путь с небольшой команды из нескольких человек в 2008 году, ансамбль "Имамат" вырос в огромный творческий коллектив, где сегодня в группах и индивидуально под руководством профессиональных преподавателей осваивают навыки кавказских танцев дети и взрослые самых разных национальностей», - рассказа организаторы.
Концерт ансамбля на фестивале «Плов — это вам не рисовая каша» начнётся 23 сентября в 16:00.
Билеты на фестиваль можно приобрести на месте или по ссылке.
Организатор мероприятия в Псковской области - Ассоциация туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур».
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ИНН: 6027174615