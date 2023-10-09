Общество

Борис Елкин: Наша задача — за эту неделю убрать последствия непогоды

Все последствия непогоды в Пскове планируют устранить до конца недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава города Борис Елкин.

«Действительно, за выходные прошло достаточно большое количество осадков, а также был достаточно серьезный ветер, который приводил к серьезным последствиям. Более 100 деревьев упало, где-то, к сожалению, было повреждено имущество - окна в домах, имущество многоквартирных домов. В том числе были повреждены автомобили, припаркованные вблизи деревьев, более 30 автомобилей суммарно получило повреждения. Были повреждены линии электропередачи, что вызвало отсутствие электричества в некоторых частных домах, а также было повреждение газопровода, которое привело к отключению газа на некоторое время», – рассказал Борис Елкин.

Он добавил, что городские службы работали все выходные, в том числе в ночное время.

«Конечно, в частном секторе по части электроснабжения необходимо сначала убрать деревья, после этого электрики в дневное время восстанавливали сети, поскольку в ночное время натягивать провода не представляется возможным. То же самое касается и газопровода. Что касается поврежденных автомобилей, необходимо понимать, где было это повреждение. Если это территория многоквартирного дома, необходимо обращаться в управляющую организацию. Если это муниципальная земля – в муниципалитет. Тут важно учитывать, что за автомобили, которые были припаркованы на газоне, ни управляющая компания, ни муниципалитет не несут ответственность. Не несут ответственность за нарушение правил дорожного движения и нарушение правил благоустройства города», – уточнил глава Пскова.

В случае, если транспортное средство было припарковано с нарушениями, получить компенсацию будет достаточно проблематично, получение выплаты будет возможно только после решения суда, продолжил Борис Елкин.

«Подсчитать общий финансовый ущерб сложно. Если мы говорим об имуществе, автомобилях, то это можно определить только по результатам экспертиз. Учитывая, что более 30 автомобилей пострадало, то это достаточно серьезная сумме. Более 100 упавших деревьев – это тоже серьезные последствия. В данный момент у нас задача — за эту неделю убрать последствия, порубочные остатки, которые где-то все еще лежат на обочинах или во дворах. В том числе убрать мусор и грязь, которые нанесены в результате ветров на тротуары и на проезжую часть», – отметил Борис Елкин.

По его словам, без света могут оставаться один-два дома, так как сообщение о них были получены поздно вечером 8 октября. Глава города также добавил, что электроснабжение будет восстановлено в течение дня.