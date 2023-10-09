Борис Елкин: Наша задача — за эту неделю убрать последствия непогоды

Все последствия непогоды в Пскове планируют устранить до конца недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава города Борис Елкин.
Он добавил, что городские службы работали все выходные, в том числе в ночное время.
«Конечно, в частном секторе по части электроснабжения необходимо сначала убрать деревья, после этого электрики в дневное время восстанавливали сети, поскольку в ночное время натягивать провода не представляется возможным. То же самое касается и газопровода. Что касается поврежденных автомобилей, необходимо понимать, где было это повреждение. Если это территория многоквартирного дома, необходимо обращаться в управляющую организацию. Если это муниципальная земля – в муниципалитет. Тут важно учитывать, что за автомобили, которые были припаркованы на газоне, ни управляющая компания, ни муниципалитет не несут ответственность. Не несут ответственность за нарушение правил дорожного движения и нарушение правил благоустройства города», – уточнил глава Пскова.
В случае, если транспортное средство было припарковано с нарушениями, получить компенсацию будет достаточно проблематично, получение выплаты будет возможно только после решения суда, продолжил Борис Елкин.
По его словам, без света могут оставаться один-два дома, так как сообщение о них были получены поздно вечером 8 октября. Глава города также добавил, что электроснабжение будет восстановлено в течение дня.