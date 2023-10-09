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Новый глава Молодежного совета Псковского облсовпрофа о горизонтах развития

Председатель Молодежного совета вновь поменялся в Псковском областном совете профессиональных союзов. Кристину Чёрную, занявшую этот пост в июне, сменила член профсоюза работников культуры, работник Псковского облсовпрофа Светлана Артемьева. Какие планы у нового председателя? Какие задачи она ставит перед Молодежным советом? На эти и другие вопросы Светлана Артемьева ответила в беседе с журналистом Псковской Ленты Новостей.

- Светлана, с недавнего времени вы занимаете пост председателя Молодежного совета Псковского облсовпрофа. Расскажите немного о себе. Какова ваша основная деятельность? Как давно пришли в профсоюз? Чем занимались в облсовпрофе до этого назначения?

- Я выпускница Псковского государственного университета, в профсоюзную систему пришла еще в университетские годы, потом уже связала свою жизнь с Псковским областным советом профсоюзов. На сегодняшний день я занимаю должность заместителя заведующего управления делами.

- Чем вас привлекает профсоюзная работа? Почему задержались в этой структуре?

- Как говорит наш лидер профсоюзного движения Игорь Иванов: «Профсоюз для меня - это внимание к людям!». Мне нравится моя работа, потому что здесь виден живой результат, здесь идет обратная связь с членами профсоюзных организаций, а это дорогого стоит.

- Как относитесь к своей новой должности? Много ли добавилось обязанностей?

- В Молодежном совете Псковского облсовпрофа я с первых дней работы. С системой и со структурой полностью знакома, работа интересная и не ограничивающая возможности и фантазию, а мне это нравится.

- Это уже третье назначение на пост председателя Молодежного совета примерно за год. Чем, на ваш взгляд, вызвана такая текучка? Вы здесь планируете задержаться?

- Повторюсь, что работа в Молодежном совете многогранна и для активистов открывает новые горизонты, новые знакомства и возможности. Эта площадка, на которой можно проявить себя, найти новые направления для развития. Кто-то нашел для себя новую работу, кто-то сменил сферу деятельности, кто-то открыл свое дело. Все это взаимосвязано с работой в Молодежном совете.

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- Какие ближайшие планы Молодежного совета, чем будете заниматься?

- Работы много, впереди юбилейная дата - 27 октября исполнится 75 лет Псковскому областному совету профсоюзов, Молодежный совет тоже примет активное участие в данном мероприятии.

- Какие ваши планы и амбиции на этом посту? Будете ли развивать какие-то новые направления? Наращивать профсоюзное членство среди молодежи? Думаете ли о дальнейшем карьерном росте в облсовпрофе?

- Направлений и идей для развития Молодежного совета много, хочется не подвести, а только приумножить то доверие, которое возложили на меня председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и все члены Молодежного совета.

Беседовала Ксения Иванова