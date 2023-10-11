Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в марафоне донорства костного мозга

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области присоединились к всероссийскому марафону донорства #ДавайВступай, которой прошёл в Станции переливания крови в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы сдали биологический образец для генетического анализа для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Акция приурочена к годовщине создания федерального регистра, оператором которого является ФМБА России, а также к Всемирному дню донора костного мозга.

Руководители областных комитетов тоже присоединились к марафону донорства в Пскове.

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Также в рамках Всероссийского марафона в поддержку донорского движения #ДавайВступай амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров проводит забег по городским достопримечательностям Пскова, он преодолеет 42 км дистанции.