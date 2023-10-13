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Владимир Кузь: Следить за деревьями в Пскове должен дендролог

Чтобы привести зеленые насаждения в порядок, Пскову нужен дендролог, но все упирается в финансы. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«В идеале, конечно, нужна штатная единица в городе — специалист, дендролог, который бы занимался озеленением города, следил за деревьями и сажал правильные деревья. Действительно, у нас проблема большая с теми же тополями», - сказал Владимир Кузь

Он отметил, что многие тополя уже отмирают, кроме того, летом с них летит пух, который вызывает у многих горожан аллергическую реакцию.

Однако, продолжил Владимир Кузь, вопрос с дендрологом упирается в финансирование. «К сожалению, на это нужны большие денежные средства, и город не может себе этого позволить», - заметил он.

Депутат также добавил, что при реконструкции и ремонте улиц в Пскове высаживают новые деревья.

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«Администрация города прикладывает максимальные усилия, но все упирается в финансы», - заключил парламентарий.