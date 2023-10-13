Владимир Кузь: Следить за деревьями в Пскове должен дендролог

Чтобы привести зеленые насаждения в порядок, Пскову нужен дендролог, но все упирается в финансы. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.
Он отметил, что многие тополя уже отмирают, кроме того, летом с них летит пух, который вызывает у многих горожан аллергическую реакцию.
Однако, продолжил Владимир Кузь, вопрос с дендрологом упирается в финансирование. «К сожалению, на это нужны большие денежные средства, и город не может себе этого позволить», - заметил он.
Депутат также добавил, что при реконструкции и ремонте улиц в Пскове высаживают новые деревья.
«Администрация города прикладывает максимальные усилия, но все упирается в финансы», - заключил парламентарий.