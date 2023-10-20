Субботники проводят в Великих Луках в рамках месячника по благоустройству. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram
«В рамках месячника по благоустройству состоялся уже ряд субботников. Спасибо всем активистам за инициативность», - написал Николай Козловский.
Напомним, традиционный субботник прошел в центре Пскова 13 октября.
Большой субботник состоялся в Псковском районе 20 октября.
Ранее обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке объяснила, что не так с традицией проведения субботников.