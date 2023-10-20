Общество

Субботники проводят в Великих Луках в рамках месячника по благоустройству

Субботники проводят в Великих Луках в рамках месячника по благоустройству. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«В рамках месячника по благоустройству состоялся уже ряд субботников. Спасибо всем активистам за инициативность», - написал Николай Козловский.

Напомним, традиционный субботник прошел в центре Пскова 13 октября.

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Большой субботник состоялся в Псковском районе 20 октября.

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Ранее обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке объяснила, что не так с традицией проведения субботников.