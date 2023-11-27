Общество

Новые новогодние инсталляции установят в Пскове

Поставку элементов праздничной иллюминации для Пскова заказало учреждение «Специализированный заказчик». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит доставить сегментную новогоднюю елку, четыре новогодних уличных арки и один светодиодный тоннель. Кроме того, он должен будет провести монтаж и пуско-наладочные работы с размещением. Место подключения оборудования указывает заказчик.

Начальная цена контракта составляет 2 млн 693 тысяч 874 рублей. Источник финансирования - бюджет города Пскова.

Подрядчика определят 4 декабря. Срок исполнения контракта назначен на 31 декабря.