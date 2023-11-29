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Полицейские проводят проверку по факту травли участника СВО в Псковской области

Полицейские проводят проверку по факту травли участника специальной военной операции Андрея Ползохновского в Псковской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ генерал-майор полиции Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Руководство УМВД России по Псковской области разбирается с ситуацией, в которую попал кавалер ордена Мужества Андрей Ползохновский. Полицейскими уже установлены все причастные лица. В ближайшее время будет проведена лингвистическая экспертиза их высказываний и решен вопрос о привлечении к ответственности», - отметила Ирина Волк.

«Уверена, что такие люди, как Андрей, заслуживают самого глубокого уважения и поддержки», - добавила она.

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Напомним, этот инцидент на личный контроль взял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.