Полицейские проводят проверку по факту травли участника СВО в Псковской области

Полицейские проводят проверку по факту травли участника специальной военной операции Андрея Ползохновского в Псковской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ генерал-майор полиции Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Руководство УМВД России по Псковской области разбирается с ситуацией, в которую попал кавалер ордена Мужества Андрей Ползохновский. Полицейскими уже установлены все причастные лица. В ближайшее время будет проведена лингвистическая экспертиза их высказываний и решен вопрос о привлечении к ответственности», - отметила Ирина Волк.
«Уверена, что такие люди, как Андрей, заслуживают самого глубокого уважения и поддержки», - добавила она.
Напомним, этот инцидент на личный контроль взял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.