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Общество

Александр Котов о проекте бюджета на 2024 год и звании митрополита Тихона

30.11.2023 17:56|ПсковКомментариев: 0

26-я сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва состоялась сегодня, 30 ноября. Парламентский час был посвящен дорогам Псковской области. Затем депутаты приняли в первом чтении законопроект бюджета региона 2024 года и создали согласительную комиссию.

Кроме того, на этой сессии митрополиту Тихону присвоили звание «Почетный гражданин Псковской области». Подробнее о бюджете и работе депутатского корпуса до конца года рассказал председатель регионального парламента Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Как вы можете охарактеризовать основные параметры бюджета региона на 2024 год?

- Параметры областного бюджета, ориентировочно, будут по итогам исполнения 2024 года даже больше, чем факт исполнения в 2023 году. Рост, скорее всего, будет не сильно большой, но мы его ожидаем. Помимо этого хочу отметить, что у нас увеличиваются, по прогнозу, собственные налоговые и неналоговые доходы. Это говорит о том, что потихонечку наша экономика работает и развивается. Это дает нам возможность получать дополнительные поступления в бюджет. Доходная часть бюджета увеличивается, объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и объем дотаций на сбалансированность, что тоже положительно скажется на финансировании определенных самых важных статей бюджета 2024 года.

Мы по-прежнему прогнозируем рост дорожного фонда и, как следствие, рост объемов ремонтных работ на нашей региональной дорожной сети. Постепенно увеличивается процентное соотношение региональных дорог, которые уже приведены в нормативное состояние. Кроме того, уже сейчас понятно, что ко второму чтению параметры доходов областного бюджета увеличатся более чем на 4 миллиарда рублей. Но это еще не предел. Как подсказывает практика, в течение года мы постоянно вносим изменения как в доходную часть в сторону увеличения, так и в расходную часть областного бюджета.

То, что мы видим уже сейчас, говорит о том, что у Псковской области есть все шансы развиваться, может быть, не такими быстрыми темпами, как нам бы хотелось, но, тем не менее, это перспектива на развитие региона. Поэтому депутаты областного Собрания проголосовали за принятие проекта закона в первом чтении.

- Есть ли уверенность, что регион выполнит свои социальные обязательства?

- Социальные обязательства по расходной части областного бюджета на 2024 год в любом случае будут выполняться в приоритетном порядке. Я думаю, что все расходные обязательства, не только социальные, будут выполнены. Для этого нужно приложить немало усилий. Но, как я уже неоднократно говорил, у нас очень активно работает губернатор и с правительством федеральным, и с министерствами, с министерством финансов, в частности, и с президентом Российской Федерации тоже. При поддержке президента, с учетом такой активной работы губернатора, при содействии депутатов Псковского областного Собрания мы все свои обязательства выполним в 2024 году.

- Сегодня создана согласительная комиссия для работы над проектом областного бюджета на 2024 год. Часть вопросов, которые рассматривает комиссия, кочует из года в год. Есть ли вероятность, что часть застарелых вопросов будет решена по итогам ее работы или решение хотя бы сдвинется с мертвой точки?

- История или, так сказать, архив сохраняется. Первое, что сделает согласительная комиссия - вернется к тем вопросам, которые по каким-то причинам еще не решены. Справедливости ради надо сказать, что, как правило, переходят из года в год тяжелые и системные вопросы, которые требуют значительного финансирования. Но, тем не менее, каждый год нам в решении этих вопросов хоть чуть-чуть но удается продвинуться. У нас все на контроле. То, что принималось раньше - обязательно будем за этим следить, все, что поступит новое - обязательно согласительная комиссия рассмотрит, а мы на своем заседании подготовим соответствующие поправки ко второму чтению бюджета.

- Спустя три года после присвоения звания «Почетный гражданин Псковской области» Юрию Шматову вторым обладателем главной награды региона стал митрополит Тихон. Чем можно объяснить такой большой перерыв и есть ли, на ваш взгляд, еще претенденты для получения этого звания?

- Претенденты, наверное, есть всегда. Если отталкиваться от юридической составляющей, у нас просто нет на рассмотрении документов.

Что касается награждения нашим высоким званием владыки Тихона, я проголосовал, что называется, с душой и сердцем. Это человек, который не только в материальном плане многое сделал для нашего региона. Я сейчас говорю о том, что привлек значительные федеральные средства на реставрацию Псково-Печерского монастыря, на реставрацию памятников истории и культуры. Он очень много сделал в плане духовном и нравственном. Это глубоко патриотичный человек, глубоко духовный человек, бесконечно любящий свою Родину и наш регион, Псковскую область, потому что она для него тоже родная. Он когда-то начинал здесь трудником Псково-Печерского монастыря. Это о многом говорит. Я думаю, что начало его трудовой деятельности тоже во многом связывают с нашим регионом. Владыка исключительно достоин этой награды.

Беседовала Светлана Герасимова

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #сессия
Источник: Псковская Лента Новостей
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