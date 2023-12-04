«Пус-йеппи» нашли археологи в ходе раскопок в Печорах

Булавки «пус-йеппи» нашли археологи в ходе раскопок внутри церковной ограды церкви Сорока мучеников Севастийских в Печорах. Раскопки на этой территории предваряют прокладку инженерных сетей, сообщает Telegram-канал «Псковская археология».
Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
«Среди находок в погребениях и слое могильника нами зафиксированы булавки "пус-йеппи" - тонкие стержни из медного сплава с небольшой шарообразной головкой. Название "пус-йеппи" буквально означает "головные булавки". В этнографическом костюме народов Поволжья так назывались булавки, скреплявшие между собой детали головного убора, ими прикалывали сулпан (легкий платок-полотенце) к масмаку (жесткая лента). В костюме вепсов XIII–XVI веков "пус-йеппи" служили для закалывания на затылке головного убора. В XIX веке подобные булавки использовались в головном уборе населения Южной Финляндии для скрепления шапочки, одеваемой поверх пучка волос», - рассказали археологи.
Предварительно, находки булавок «пус-йеппи» можно связать с присутствием финно-угорского компонента среди населения города Печоры, добавили специалисты.