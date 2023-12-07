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Общество

«Прайс-лист» на популярные нарушения в новогодние праздники презентовали псковичам

07.12.2023 11:41|ПсковКомментариев: 0

Штрафы за нарушения, которые население часто совершает в период новогодних праздников, Псковской Ленте Новостей предоставили в Дедовичском районном суде. 

«Мы предлагаем ознакомиться с "прайс-листом" на "развлечения" в новогодние праздники, которые совершают граждане, находясь не совсем в адекватном состоянии», - пояснили в суде. 

В топ-10 нарушений, по версии суда, вошли: 

  1. Распитие шампанского и иной алкогольной продукции в общественном месте (часть 1 статьи 20.20 КоАП РФ). За данное деяние предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.
  2. Появление на улице, стадионе, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность - штраф от 500 до 1500 рублей или арест до 15 суток (часть 1 статьи 20.21 КоАП РФ).
  3. Навязчивые обращения к гражданам (даже в трезвом состоянии), которые сопровождаются грубой нецензурной бранью, например, с фразами: «Закурить не найдется?», «Ты что, меня не уважаешь?» (мелкое хулиганство) – штраф в размере от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).
  4. Шумные посиделки с гостями или в гостях, а также на улице в рабочие дни с 21.00 до 8.00 (в выходные и праздничные дни с 22.00 до 10.00) – предупреждение или штраф для граждан от 1000 до 3000 рублей (статья 2.2 Закона Псковской области «Об административных правонарушениях…»).
  5. Драка с соседом, прохожим или даже другом из-за внезапно возникших неприязненных отношений – штраф в размере от 5000 до 30 000 рублей либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы от 60 до 120 двадцати часов каждому (статья 6.1.1. КоАП РФ).
  6. Кража украшений с новогодней ели стоимостью до 1000 рублей – штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1000 рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. Хищение такого же украшения стоимостью от 1000 до 2500 рублей – штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3000 рублей, либо арест от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов (статья 7.27 КоАП РФ).
  7. Управление автомобилем в состоянии опьянения – штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет (часть 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Повторное совершение аналогичного правонарушения приведет нарушителя на скамью подсудимых.
  8. Намеренно ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб – штраф от 1000 до 1500 рублей (статья 19.13 КоАП РФ).
  9. Умышленное уничтожение или повреждение новогодних композиций, сказочных персонажей, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба – штраф в размере от 300 до 500 рублей (статья  7.17 КоАП РФ).
  10. Отказ от предложения сотрудника правоохранительных органов проследовать в отдел полиции для составления протокола или оформления другого значимого процессуального документа – штраф от 2000 до 4000 рублей либо арест до 15 суток, либо обязательные работы от 40 до 120 часов (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).

«Этот "прайс-лист" рекомендован для чтения лицам, склонным к непристойному поведению. Хотелось бы отметить, что дела по данным правонарушениям не подлежат прекращению в связи с примирением сторон», - заключили в суде. 

Теги: #Новый год #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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