Общество

Строительство медицинского вытрезвителя в Пскове обсудила согласительная комиссия

Вопрос строительства медицинского вытрезвителя в Пскове вновь подняли на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вопрос непростой, обсуждаем его не первый год. В 2023 проведены изыскательные работы, было сформировано техническое задание. Были предложения по формированию комплекса, в котором, помимо вытрезвителя, будет действовать и отделение наркологического профиля. Склоняемся, что разумно сделать модульный комплекс на улице Чудской и ввести его как вытрезвитель. Необходимо рассчитать стоимость самого строения, потребность корпуса составляет 30 млн, разработка проектно-сметной документации - 6-8 млн рублей. На текущий момент средств не предусмотрено», - выступил заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков попросил уточнить, насколько актуально строительство и содержание медвытрезвителя в данный момент.

Статистика по выявлению людей в алкогольном и наркотическом опьянении значительно снизилась, ответил Денис Иванов. Кроме того, он добавил, что вытрезвитель предназначен не только для лечения людей в состоянии алкогольного опьянения, но и наркотического.

В ходе обсуждения депутаты и представители правительства подняли вопросы нормативно-правого характера, связанные с поступлением человека в вытрезвитель и его нахождении там.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова предложила продолжить взаимодействие в рамках рабочей группы, принять регламент, согласовать действия и дорожную карту. Она также напомнила, что вопрос с вытрезвителями в целом поднимается по стране.