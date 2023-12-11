Терапевт Дедовичской районной больницы получил служебное жилье

Терапевт районной больницы в Дедовичах получил служебное жилье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
Участковый врач-терапевт Павел Лукин работает в Дедовичской районной больнице с ноября 2022 года. Он был трудоустроен по программе «Земский доктор».
На минувшей неделе Павел Лукин получил служебной жильё - двухкомнатную квартиру.
Ранее сообщалось, что комитет по управлению государственным имуществом Псковской области завершил работу по приобретению квартир для врачей-специалистов в 2023 году.