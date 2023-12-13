Остров украсили инсталляциями в преддверии Нового года

Хоккеистку из Пскова пригласили на сборы молодежной команды России

Психолог: Травля - это форма насилия, вещи надо называть своими именами

Несколько деревень остались без электроснабжения в Палкинском районе

Делегации УВКБ ООН в России и аппарата омбудсмена работают в Псковской области по вопросам переселенцев

Две собаки разорвали кошку в Пскове на глазах у хозяйки, сообщает очевидец

Олени и сани появятся у главной новогодней ели в Великих Луках