Остров украсили инсталляциями в преддверии Нового года

Город Остров украсили новогодними инсталляциями, сообщает глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.
Среди праздничных украшений снеговик, белый медведь, витиеватые светящиеся арки.
«Украсили Остров к Новому году и Рождеству. Сейчас очень важно создать праздничное настроение. Оно поможет справиться с сумасшедшим темпом конца года, немного отвлечься от суеты и напитаться позитивом от предвкушения предстоящих праздников. Надеюсь, праздничная иллюминация добавит островичам оптимизма!» - подчеркнул глава района.