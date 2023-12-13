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Общество

Нового директора санатория «Голубые озёра» представили коллективу

13.12.2023 19:57|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов 13 декабря представил трудовому коллективу профсоюзной здравницы «Голубые озёра» нового руководителя. По решению Совета учредителей санаторий возглавил Григорий Коратаев. Прежний руководитель учреждения Иван Федьков покидает свой пост по собственному желанию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Профсоюзное движение Псковской области выражает благодарность Ивану Николаевичу Федькову за его работу в должности директора здравницы. В не самый простой период работы для учреждения, связанный с последствиями ограничений в период коронавирусной инфекции и других факторов, удалось сделать многое. Здравница работает, развивается, проводятся масштабные ремонтные работы, облагораживается территория, привлекается финансирование в виде грантов, выполняется социальная функция, в том числе по размещению беженцев из зоны СВО, но самое главное - сохранён высокопрофессиональный трудовой коллектив, сердце организации», - отметил глава облсовпрофа Игорь Иванов. 

Григорий Коратаев, ранее возглавлявший учреждение отдыха «Соцтурпроф», пообещал, что постарается оправдать доверие. 

«Что можно сказать? Постараюсь оправдать высокое доверие. Коллектив слаженный, санаторий замечательный. Будем трудиться и оздоравливать членов профсоюзов и всех желающих», - отметил Григорий Коратаев.

«Я благодарен коллективу санатория, профсоюзам за поддержку и совместную работу. Удалось реализовать многое, санаторий работает, и есть еще простор для роста. Уверен, что в будущем здравница будет развиваться и работать на благо людей» - сказал Иван Федьков.

«Убеждён, что Григорий Сергеевич Коратаев продолжит путь на развитие санатория, ведь за его плечами большой опыт руководства и развития таких профсоюзных объектов как база отдыха "Алоль" и учреждение отдыха "Соцтурпроф". Сохраняя традиции вместе, работаем на развитие. Вместе с нами на встрече с работниками санатория присутствовала председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер. В ходе откровенного разговора все смогли задать интересующие вопросы и получить развёрнутые, честные ответы. Работаем!» - прокомментировал встречу Игорь Иванов.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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